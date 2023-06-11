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Giriş Tarihi: 11.6.2023

68 yaşında akciğer nakli yapılan Zühtü Amcadan zafer pozu

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
68 yaşında akciğer nakli yapılan Zühtü Amcadan zafer pozu
Türkiye'de bugüne kadarki en yaşlı kişiye Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde akciğer nakli yapıldı. 68 yaşındaki Zühtü Candan'a yapılan akciğer naklini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yeni akciğerle ilk nefes" notuyla duyurdu. Başarılı akciğer nakli operasyonunu gerçekleştiren ekibin doktorlarından Göğüs Cerrahisi Uzmanı. Dr. Sevinç Çıtak, SABAH'a konuşarak "65 yaş üstüne akciğer nakli yapılamaz gibi bir önyargı var. Hastamız zinde ve bu operasyon için uygun bir hastaydı. Artık yaş ortalaması yükseldi. Bu nedenle ileri yaş nakillere ihtiyaç da artıyor. Dünyada da böyle" dedi.



Candan'a 4 yıl önce akciğer sertleşmesine bağlı akciğer yetmezliği teşhisi kondu. 14 ay önce ise artık makinelere bağlı olmadan nefes alamaz hâle geldi. Akciğer nakli için bekleme listesine alındı. Bağış bekliyordu. Beyin ölümü gerçekleşen 32 yaşındaki bir kişinin organlarının bağışlandığı bilgisi geldi. Tetkiklerde bağışlanan akciğer ile Candan'ın uyum sağladığı belirlendi. Göğüs Cerrahisi Uzm. Prof. Dr. Ahmet Erdal Taşçı önderliğindeki akciğer nakli ekibindeki Doç. Dr. Mustafa Vayvada, Uzm. Dr. Murat Ersin Çardak ve Uzm. Dr. Sevinç Çıtak ile Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Ayşe Nigar Halis, Uzm. Dr. Ertan Sarıbaş, Uzm. Dr. Pınar Atagün Güney ve Organ Nakli Koordinatörü Azize Göktürk tarafından akciğer nakli gerçekleştirildi.

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68 yaşında akciğer nakli yapılan Zühtü Amcadan zafer pozu
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