69 ilde kaçakçılık suçlarına yönelik operasyon! 402 operasyonda, 494 şüpheli yakalandı

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van ve Yozgat'ta kaçakçılık suçlarına yönelik 69 ilde toplam 402 operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında yakalanan 494 şüpheliden 18'i tutuklandı, 29'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

SUÇ UNSURLARI TESPİT EDİLDİ

Yakalanan şüphelilerin; gümrük işlemine tabi tutulmaksızın ülkeye kaçak ürünler sokarak dağıttıkları ve yasa dışı imalathanelerde üretilen sahte veya kaçak ürünleri piyasaya sürdükleri tespit edildi.

ÇOK SAYIDA KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Çalışmalar sonucunda; 9 bin 315 litre akaryakıt, 246 bin 379 paket sigara, 18 bin 94 litre alkollü içki, 9 milyon 84 bin 170 adet içi doldurulmuş makaron, 2 milyon 943 bin 323 adet boş makaron, 27 bin 874 adet puro, 4 bin 982 kg tütün, 358 bin 42 adet ilaç, 384 adet cep telefonu, 9 bin 447 adet elektronik muhtelif emtia ve 863 adet tarihi eser/sikke ele geçirildi.

"KAÇAKÇILIK ŞEBEKELERİNE ASLA GEÇİT VERMİYORUZ"

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Sahte ve kaçak ürünlerle vatandaşlarımızın sağlığını hiçe sayan merdiven altı odaklara, haksız kazanç peşindeki kaçakçılık şebekelerine asla geçit vermiyoruz. Ülkemizin dört bir yanında operasyonlarımızı aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.