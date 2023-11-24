6’ncı Tuzla Belediyesi 100’üncü Yıl Kitap Fuarı kapılarını açtı

Tuzla Belediyesi tarafından her yıl 'Aşk İle Oku' temasıyla düzenlenen Kitap Fuarı'nın 6'ncısı 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kitapseverlere kapılarını açtı. Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel düzenlenen ve 150'den fazla yayınevine ev sahipliği yapacak fuarda 400'den fazla imza günü, yazar-okuyucu buluşması, 50'nin üzerinde söyleşi gerçekleştirilecek. Tuzla Marina'da gerçekleşen açılış törenine, Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla İlçe Eğitim Müdürü Metin Çangır, çocuklar ve çok sayıda ziyaretçi katıldı.

"TUZLA HALKIMIZA FUARI ZİYARET ETMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUM"

Açılışa katılan Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "Bugün 24 Kasım Öğretmenler günü olması vesilesiyle öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını da kutluyor, Türkiye Yüzyılı mottosu ile yeni 100 yüzyılın hazırlıklarını yapıyoruz. Her vesile ile kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması için birçok etkinlik yapıyoruz. Bu fuarlar da kitaba olan ilginin artırılması için önemli bir vesile. Kitaba olan ilginin, alışkanlığının artırılmasında çok önemli faydalar sağlayacak olan bu fuarın hayata geçirilmesi oldukça önemli. Kitap fuarının düzenlenmesinde büyük çaba sarf eden Belediye Başkanımız Şadi Bey'e, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze teşekkürlerimizi sunuyorum. Bütün Tuzla halkımıza ferah alana inşa edilmiş bu fuarı ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

BAŞKAN YAZICI: KİTAPLAR SİZİ BAŞKA EVRENLERE GÖTÜRÜR

Açılışta konuşan Başkan Yazıcı, "Bu anlamlı günde 6'ncısını düzenlemiş olduğumuz Tuzla Kitap Fuarı'ndayız. Bize hayatı öğreten, bizim için çok kıymetli olan, sevgiyi, birliği, beraberliği, kardeşliği, vatanı ve milleti öğreten öğretmenlerimizin gününde kitap fuarımızı açıyoruz. Bütün öğretmenlerimin ve bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü de bu vesileyle kutluyorum. Nice Öğretmenler Günü'nde de inşallah bu tür organizasyonlara imza atarız. Kitabın ve kitapla buluşmanın çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Gençliğin kitapla buluşmasının, kendi bilgi birikimini arttırması ve geleceğe daha emin bir şekilde bilgi, donanımla daha özgür bakmasını sağlayacağına inanıyoruz. Kitaplar apayrı dünyalara kapılar açar. Başka kainatlara, başka evrenlere götürür, insanı ve ruhu kibarlaştırır" açıklaması yaptı.

"3 BİN 500 ÖĞRETMENİMİZE İNDİRİM ÇEKİ VERİYORUZ"

Başkan Yazıcı, "Fuarda, söyleşiler ve imza günlerimiz olacak. 150 yayınevinin katılımıyla yapılan fuarımız Türkiye'de sayılı fuarlardan birisi olacak. Ayrıca fuarımızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel bir özelliği de var; 3 bin 500 öğretmenimize indirim çeki vererek kitap almalarını kolaylaştırıyoruz" dedi.

"KİTAP OKUMAYI SEVENLER İÇİN GAYET GÜZEL BİR HİZMET OLMUŞ"

İlk defa katıldığını söyleyen Meyranur Altunkaynak (13) çok beğendiğini, fuarın her yıl yapılmasını istedi. Ecrin Çelik (14) ise "Kitap fiyatları normalden çok daha ucuz ve daha güzel kitaplar var. Geleli 1 saat oldu, gezmeye de devam edeceğiz. Ben çok beğendim, her sene olmalı" dedi. Irmak Çınar (14) da "Almak isteyip alamadığım birçok kitabı burada aldım. Fiyatlar internete kıyasla burada çok daha uygun" diye konuştu. Çocuğuna masal kitabı bakan Kübranur Hacat ise "Çok beğendim, kitap okumayı sevenler için gayet güzel bir hizmet olmuş. Tarih kitapları ve masal kitaplarına bakıyorum" şeklinde konuştu.

KİTAP FUARI PROGRAMI

24 Kasım- 14.00 Turgay Güler/ Söyleşi-İmza

24 Kasım- 15.00 Bahadır Yenişehirlioğlu/ Söyleşi-İmza

24 Kasım- 16.00 İsmail Kılıçarslan/ Söyleşi-İmza

25 Kasım- 14.00 Hikmet Genç Söyleşi/ İmza

25 Kasım- 16.00 Erhan Keklik/ İmza

25 Kasım- 18.00 Vehbi Vakkasoğlu Söyleşi/ İmza

26 Kasım- 17.00 Türker Akıncı – Mete Yarar – Nedim Şener/ Söyleşi- İmza

27 Kasım- 16.00 Ekrem Kızıltaş Söyleşi-İmza

27 Kasım- 18.00 Ferhat Ünlü- Abdurrahman Şimşek- Nazif Karaman/ Söyleşi-İmza

28 Kasım- 14.30 Zafer Şahin – Hande Fırat- Ferhat Murat/ Söyleşi- İmza

28 Kasım- 17.00 Sertaç Abi/ Söyleşi – İmza

29 Kasım- 16.00 Tacettin Kutay – Murat Özer- Mustafa Yıldız/ Söyleşi – İmza

29.Kasım- 17.00 Ahmet Ümit/ İmza

30.Kasım- 16.00 Nermin Taylan/ İmza

30.Kasım- 18.00 Bekir Develi/ Söyleşi- İmza

1 Aralık- 18.00 Said Ercan/ Söyleşi – İmza

2 Aralık- 14.00 Nuh Albayrak/ Söyleşi-İmza

2 Aralık- 15.00 Merve Gülcemal/ Söyleşi – İmza

2 Aralık- 18.00 Ercan Kesal/ Söyleşi – İmza

3 Aralık- 13.00 Alev Gürsoy/ İmza

3 Aralık- 14.00 Mehmet Çoşkundeniz/ Söyleşi-İmza

3 Aralık- 15.00 Hatice Kübra Tongar/ Söyleşi- İmza

3 Aralık- 17.00 Ersin Çelik- Nuriye Çelik/ Söyleşi-İmza