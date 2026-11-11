7 bin 500 lira iş vadiyle dolandırıcılıkta yeni gelişme: Mağdur Hasan Tosun yaşananları SABAH’a anlattı

Yalova'nın Altınova ilçesinde iş bulma vaadiyle Türkiye'nin farklı illerinden vatandaşları kandırarak kişi başı 7 bin 500 lira aldıkları öne sürülen şüphelilere yönelik soruşturmada 19 şüpheli yakalanırken, soruşturmada toplam 29 şüpheli ve 25 müşteki tespit edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 2'sinin tutuklandığı öğrenildi.
SABAH DOLANDIRICILIĞIN ARKA PLANINA ULAŞTI
Soruşturmanın ardından ortaya çıkan yeni mağduriyetlerden biri de Adana'da yaşayan Hasan Tosun'un yaşadıkları oldu. Tosun yaşanan dolandırıcılığın arka planını SABAH'a anlattı. Yaklaşık iki hafta önce internet üzerinden iş ararken tersanede işçi arandığına ilişkin ilanı gören Tosun, Yalova'ya yerleşme düşüncesi de bulunduğu için teklifi değerlendirdi. İlanda günlük bin 500 lira yevmiye, mesaiyle birlikte günlük 3 bin liraya ulaşan kazanç, yemek ve ücretsiz konaklama vaat edildi. Samet isimli kişiyle görüştü. Samet'in yönlendirmesiyle Altınova'ya giden Tosun'u Abdullah isimli bir kişi karşıladı.
KAFEDE 7 BİN 500 LİRALIK SÖZLEŞME İMZALATILDI
Abdullah tarafından bir kafeye götürülen Tosun, burada 7-8 kişilik bir grupla karşılaştı. Grubun başında Mehmet Çelebi isimli kişinin bulunduğunu belirten Tosun, kendisine tersanede iş imkanı sunulduğunu ve işe başlayabilmesi için sözleşme imzalaması gerektiğinin söylendiğini anlattı. Tosun, "Bana iş olduğunu, ancak önce sözleşmeyi imzalamam gerektiğini söylediler. Mesleki yeterlilik belgesi ve sağlık belgesi çıkaracaklarını, ayrıca komisyon ücretleri olduğunu anlattılar. Toplam 7 bin 500 lira istediler. Ben de sözleşmeyi imzalayıp parayı gönderdim" dedi.
GÖSTERDİKLERİ EVLE GÖTÜRDÜKLERİ EV BİRBİRİNDEN FARKLI
Tosun, şüphelilerin kendisinin güvenini kazanmak için konaklayacağı evin fotoğraflarını gösterdiği anlattı ama gösterilen ev ile gerçek bambaşkaydı. Tosun, "Benim için en önemli şey kalacak yerdi. Bana telefondan evin fotoğraflarını gösterdiler. Dört tane ranza vardı, herkesin ayrı yatağı bulunuyordu. Gayet güzel görünüyordu. Ancak eve gittiğimde bambaşka bir yerle karşılaştım. Affedersiniz, eve ip bağlasanız durmaz. Her taraf çer çöp içindeydi, çok kötü kokuyordu. Fotoğraflarda gösterdikleri yerle götürdükleri evin alakası yoktu." Aynı evde farklı şehirlerden iş bulma umuduyla gelen başka kişilerin de bulunduğunu belirten Tosun, onların da kalacak yerden memnun olmadığını anlattı. Ertesi sabah sağlık raporu ve mesleki yeterlilik belgesi işlemleri için götürülecekleri söylenen işçiler, beklemeye başladı. Ancak sabah olduğunda kendilerini almaya kimse gelmedi.
PARAYI ALDIKTAN SONRA TELEFONLARI KAPATTILAR
Şüphelilere ulaşmaya çalışan Tosun, telefonlarına cevap alamayınca dolandırıldığını düşündü. Yalova'da kalacak yeri de bulunmayan Tosun, bir arkadaşının yanına geçti ve ardından Adana'ya döndü. Şüphelileri arayarak neden kendisini bu şekilde mağdur ettiklerini sorduğunda ise evin düzenleneceği, ranza ve dolap alınacağı, işlemlerin tamamlanmasının ardından yeniden gelmesi gerektiği söylendi. Ancak bu sözlerin ardından da şüphelilere ulaşamadığını belirten Tosun, yaklaşık bir hafta boyunca beklediğini anlattı.
OPERASYON GEÇİRDİKLERİNİ SÖYLEYİP YENİDEN ÇAĞIRDILAR
Tosun'un anlatımına göre, bir süre sonra Samet isimli kişi yeniden kendisiyle iletişime geçti. Şüpheli, gruptakilerin operasyon geçirdiğini ancak suçsuz olduklarının anlaşılması üzerine serbest bırakıldıklarını söyledi. İşlerin yeniden düzeldiğini belirterek Tosun'u Yalova'ya çağırdı. Hesaplarının bloke olduğunu ve çok sayıda kişinin kendilerini şikayet ettiğini de anlattı. Verdiği 7 bin 500 lirayı kurtarmak ve çalışmaya başlamak isteyen Tosun, yeniden gitmeye karar verdi. Hatta Yalova'ya gitmek için biletini dahi aldı. Ancak kardeşinin internette yaptığı araştırma, ikinci kez aynı tuzağa düşmesini engelledi.
SABAH'IN HABERLERİ İKİNCİ KEZ DOLANDIRILMASINI ÖNLEDİ
Hasan Tosun'un kardeşi, Yalova'daki iş vaadiyle dolandırıcılık olayına ilişkin haberleri araştırırken SABAH'ın daha önce yayımladığı haberlere ulaştı. Haberde anlatılan yöntemlerin kendi yaşadıklarıyla birebir örtüştüğünü fark eden kardeşi, Tosun'u uyardı. Bunun üzerine yeniden Yalova'ya gitmekten vazgeçen Tosun, yaşadıkları şu sözlerler anlattı. "Ben dün akşam yeniden bilet almıştım. Yine Yalova'ya gidecektim. Çünkü 7 bin 500 lira param gitmişti. En azından gidip çalışayım, verdiğim parayı çıkarayım diye düşünüyordum. Sürekli gelmemi söylüyorlardı. Bizlik bir sıkıntı yok, her şey düzeldi diyorlardı. Kardeşim araştırmış ve SABAH'ın haberlerini bulmuş. Haberleri okuyunca birebir benim yaşadıklarımı gördüm. "İyi ki SABAH Gazetesi o haberi yapmış. Yoksa yine dolandırılacaktım" dedi.
SAHTE İŞYERİ: ÇELEBİ DENİZCİLİK ADINDA BİR İŞYERİ HİÇ VAROLMAMIŞ
SABAH, Hasan Tosun'un anlattıklarının yanı sıra dolandırıcılık yönteminde kullanılan belgelere de ulaştı. Mağdurların yerleştirildiği evlerin fotoğrafları, para transferi dekontları ve iş sözleşmeleri incelendiğinde dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. İmzalanan sözleşmede işveren olarak Çelebi Denizcilik isimli bir firma gösterildiği görüldü. Ancak SABAH'ın ulaştığı kaynaklardan edinilen bilgiye göre, söz konusu şirketin sahte olduğu öğrenildi.
BAZI KİŞİLERİ İŞE YERLEŞTİRİP GÜVEN KAZANMIŞLAR
Soruşturma kapsamında şüphelilerin kullandığı yönteme ilişkin bir başka ayrıntı daha ortaya çıktı. Şüphelilerin bazı kişileri gerçekten işe yerleştirerek güven kazandığı, ardından bu kişileri referans göstererek diğer vatandaşları da ağlarına düşürdüğü öğrenildi. Böylece iş arayanların şüphelerini azaltan şüphelilerin daha fazla kişiye ulaşıp para topladığı değerlendiriliyor.
'BAŞKA İNSANLAR DA BENİM GİBİ MAĞDUR OLMASIN'
Adana'dan Yalova'ya iş bulma umuduyla gittiğini ancak hem parasından olduğunu hem de günlerce belirsizlik yaşadığını belirten Hasan Tosun, başka vatandaşların aynı tuzağa düşmesini istemediğini söyledi. "Benim 7 bin 500 liram gitti. İş bulacağım, çalışacağım diye gittim. Bana çok güzel şartlar anlattılar. Günlük bin 500 lira yevmiye, mesaiyle 3 bin lira, yemek ve kalacak yer dediler. Ama ortada ne iş vardı ne de düzgün bir kalacak yer. Benim gibi başka insanlar da mağdur olmasın. İnsanlar bu tür ilanlara inanırken dikkatli olsun."