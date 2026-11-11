7 bin 500 lira iş vadiyle dolandırıcılıkta yeni gelişme: Mağdur Hasan Tosun yaşananları SABAH’a anlattı

OPERASYON GEÇİRDİKLERİNİ SÖYLEYİP YENİDEN ÇAĞIRDILAR

Tosun'un anlatımına göre, bir süre sonra Samet isimli kişi yeniden kendisiyle iletişime geçti. Şüpheli, gruptakilerin operasyon geçirdiğini ancak suçsuz olduklarının anlaşılması üzerine serbest bırakıldıklarını söyledi. İşlerin yeniden düzeldiğini belirterek Tosun'u Yalova'ya çağırdı. Hesaplarının bloke olduğunu ve çok sayıda kişinin kendilerini şikayet ettiğini de anlattı. Verdiği 7 bin 500 lirayı kurtarmak ve çalışmaya başlamak isteyen Tosun, yeniden gitmeye karar verdi. Hatta Yalova'ya gitmek için biletini dahi aldı. Ancak kardeşinin internette yaptığı araştırma, ikinci kez aynı tuzağa düşmesini engelledi.

SABAH'IN HABERLERİ İKİNCİ KEZ DOLANDIRILMASINI ÖNLEDİ

Hasan Tosun'un kardeşi, Yalova'daki iş vaadiyle dolandırıcılık olayına ilişkin haberleri araştırırken SABAH'ın daha önce yayımladığı haberlere ulaştı. Haberde anlatılan yöntemlerin kendi yaşadıklarıyla birebir örtüştüğünü fark eden kardeşi, Tosun'u uyardı. Bunun üzerine yeniden Yalova'ya gitmekten vazgeçen Tosun, yaşadıkları şu sözlerler anlattı. "Ben dün akşam yeniden bilet almıştım. Yine Yalova'ya gidecektim. Çünkü 7 bin 500 lira param gitmişti. En azından gidip çalışayım, verdiğim parayı çıkarayım diye düşünüyordum. Sürekli gelmemi söylüyorlardı. Bizlik bir sıkıntı yok, her şey düzeldi diyorlardı. Kardeşim araştırmış ve SABAH'ın haberlerini bulmuş. Haberleri okuyunca birebir benim yaşadıklarımı gördüm. "İyi ki SABAH Gazetesi o haberi yapmış. Yoksa yine dolandırılacaktım" dedi.

SAHTE İŞYERİ: ÇELEBİ DENİZCİLİK ADINDA BİR İŞYERİ HİÇ VAROLMAMIŞ

SABAH, Hasan Tosun'un anlattıklarının yanı sıra dolandırıcılık yönteminde kullanılan belgelere de ulaştı. Mağdurların yerleştirildiği evlerin fotoğrafları, para transferi dekontları ve iş sözleşmeleri incelendiğinde dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. İmzalanan sözleşmede işveren olarak Çelebi Denizcilik isimli bir firma gösterildiği görüldü. Ancak SABAH'ın ulaştığı kaynaklardan edinilen bilgiye göre, söz konusu şirketin sahte olduğu öğrenildi.

BAZI KİŞİLERİ İŞE YERLEŞTİRİP GÜVEN KAZANMIŞLAR

Soruşturma kapsamında şüphelilerin kullandığı yönteme ilişkin bir başka ayrıntı daha ortaya çıktı. Şüphelilerin bazı kişileri gerçekten işe yerleştirerek güven kazandığı, ardından bu kişileri referans göstererek diğer vatandaşları da ağlarına düşürdüğü öğrenildi. Böylece iş arayanların şüphelerini azaltan şüphelilerin daha fazla kişiye ulaşıp para topladığı değerlendiriliyor.

'BAŞKA İNSANLAR DA BENİM GİBİ MAĞDUR OLMASIN'

Adana'dan Yalova'ya iş bulma umuduyla gittiğini ancak hem parasından olduğunu hem de günlerce belirsizlik yaşadığını belirten Hasan Tosun, başka vatandaşların aynı tuzağa düşmesini istemediğini söyledi. "Benim 7 bin 500 liram gitti. İş bulacağım, çalışacağım diye gittim. Bana çok güzel şartlar anlattılar. Günlük bin 500 lira yevmiye, mesaiyle 3 bin lira, yemek ve kalacak yer dediler. Ama ortada ne iş vardı ne de düzgün bir kalacak yer. Benim gibi başka insanlar da mağdur olmasın. İnsanlar bu tür ilanlara inanırken dikkatli olsun."

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör