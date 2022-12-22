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Giriş Tarihi: 23.12.2022

7 gezegen yan yana

7 gezegen yan yana
Yılbaşı akşamı 5'i çıplak gözle, 2'si teleskopla 7 gezegen aynı anda görülebilecek. 7 gezegene, Ay ve gezegenlikten çıkarılan Plüton da eşlik edecek. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdür Vekili Dr. Tuncay Özışık, "Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn ve Ay çıplak gözle görülebilecek. Uranüs ve Neptün teleskopla görülebilecek. Fakat Jüpiter, Satürn ve Mars, gece yarısı sonrasına kadar rahatlıkla gözlenebilir. Gezegenlikten çıkarılan Plüton ise 20-30 santim çaplı teleskoplarla izlenebilecek. Saat 17.30'dan itibaren hepsi gökyüzünde olacak. Bundan sonra benzer olay 2040'ta meydana gelecek" dedi. DHA

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7 gezegen yan yana
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