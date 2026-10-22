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Giriş Tarihi: 22.10.2026

7 göçmen sınırda yakalandı

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7 göçmen sınırda yakalandı
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Edirne'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 7 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan 2 organizatör tutuklandı. Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolü sırasında şüphelendikleri aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 7 kaçak göçmen yakalandı. Araçta bulunan organizatörler M.Y. ve C.İ. gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Adliyeye sevk edilen M.Y. ve C.İ. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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7 göçmen sınırda yakalandı
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