7 ilde sahte belge operasyonu: TOKİ arazisi üzerinden 95 milyonluk vurgun!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Çalışmalarda, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik yapıldığı belirlenen şüphelilerin kullandığı yöntem deşifre edildi.
SAHTE EVRAKLA ARSA SATIŞI
Şüphelilerin kendilerini kooperatif başkanı, başkan yardımcısı ve muhasip üye olarak tanıttıkları belirlendi. Gerçekte TOKİ mülkiyetinde bulunan bir arsanın miras yoluyla kendilerine kaldığı izlenimini oluşturan şüphelilerin, sahte belgeler düzenleyerek araziyi farklı kişilere sattıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında başvuru yapan 20 kişinin dolandırıldığı belirlenirken, MASAK'tan alınan hesap hareketleri de incelemeye alındı. Yapılan incelemede şüphelilerin elde ettiği haksız kazancın yaklaşık 95 milyon 500 bin lira olduğu ortaya çıktı.
AYNI ADA VE PARSEL BİLGİSİYLE PARA GÖNDERMİŞLER
Soruşturma derinleştirildiğinde yalnızca başvuruda bulunan kişilerle sınırlı kalmayan bir tablo ortaya çıktı. Yaklaşık 80 kişinin daha banka transferlerinde aynı ada ve parsel bilgilerini açıklama kısmına yazarak şüphelilere para gönderdiği belirlendi. Bu tespitler üzerine, söz konusu arsanın sahte evraklarla çok sayıda kişiye satıldığı değerlendirildi.
PARALARIN İZİNİ KRİPTOYLA KAYBETMEYE ÇALIŞTILAR
Şüphelilerin elde ettikleri paraların takibini güçleştirmek amacıyla çeşitli kripto para uygulamalarını kullandıkları tespit edildi. Haksız kazancın bu hesaplara aktarıldığı belirlendi.
7 İLDE OPERASYON
Soruşturma kapsamında Ankara'nın yanı sıra İstanbul, Zonguldak, Bursa, Denizli, Kütahya ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 15 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda satış belgesi, ödeme dekontu ve sahte evrak ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol kararı verildi.