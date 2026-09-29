7 ilde sahte belge operasyonu: TOKİ arazisi üzerinden 95 milyonluk vurgun!

AYNI ADA VE PARSEL BİLGİSİYLE PARA GÖNDERMİŞLER

Soruşturma derinleştirildiğinde yalnızca başvuruda bulunan kişilerle sınırlı kalmayan bir tablo ortaya çıktı. Yaklaşık 80 kişinin daha banka transferlerinde aynı ada ve parsel bilgilerini açıklama kısmına yazarak şüphelilere para gönderdiği belirlendi. Bu tespitler üzerine, söz konusu arsanın sahte evraklarla çok sayıda kişiye satıldığı değerlendirildi.

PARALARIN İZİNİ KRİPTOYLA KAYBETMEYE ÇALIŞTILAR

Şüphelilerin elde ettikleri paraların takibini güçleştirmek amacıyla çeşitli kripto para uygulamalarını kullandıkları tespit edildi. Haksız kazancın bu hesaplara aktarıldığı belirlendi.

7 İLDE OPERASYON

Soruşturma kapsamında Ankara'nın yanı sıra İstanbul, Zonguldak, Bursa, Denizli, Kütahya ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 15 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda satış belgesi, ödeme dekontu ve sahte evrak ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör