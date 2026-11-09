7. kattan düşen 15 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Olay, Karaköprü ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir binanın 7. katındaki dairenin balkonuna çıkan 15 yaşındaki Y.B., henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek aşağı düştü. Küçük kızın yere düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Y.B.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kız çocuğu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör