7 yaşındaki çocuğa zorla alkol içirmişti: O vicdansızdan akılalmaz ifade: Çocuk benden alkol istedi

Mide bulandıran olay geçtiğimiz akşam İstanbul Başakşehir Ziyagökalp Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde bir düğünde bir grup genç, yasak olmasına rağmen sokak ortasında alkol almıştı. Alkol alan gençler daha sonra bir çocuğa alkol içirmişti.
Emniyetin yaptığı çalışmalar sonrasında yaşı küçük şahsa alkol içirdiği tespit edilen Fatih İ. isimli berber olduğu öğrenilen şahıs dün Başakşehir ilçesi Ziyagökalp Mahallesi'nde bulunan ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltı sonrası Başakşehir Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi. Şahıs emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği Küçükçekmece Adliyesi'nde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul'da sokakta çocuğa alkol içiren şahıs tutuklandı | Video
"ÇOCUK BENDEN ALKOL İSTEDİ"
Mahallede berber olduğu öğrenilen şüpheli Fatih İ., pes dedirten savcılık ifadesinde şunları söyledi: "B.C.Ç.'yi mahalleden tanıyorum. Açık adresini bilmediğim Ziya Gökalp Mahallesi'nde romanların düğünü olduğunu gördüm ve katıldım. Düğünde alkol almaya başladım. B.C.Ç.'yi ve yanındakileri tanımam sebebiyle kendilerine para verdim. Çocuk ve yanındaki arkadaşı benden alkol istedi. Ben vermeyince ısrar etti. Ben de kırılmaması için alkol şişesini temizleyip içine soda doldurarak ona verdim. Sodayı içerek yere tükürdü. Görüntüyü kimin çektiğini bilmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.
"KAÇMAYA ÇALIŞTIM BENİ YAKALADI"
7 yaşındaki B.C.Ç. ise ifadesinde şunları anlattı: "O akşam akrabamızın düğününe gittim. Düğünde eğlenirken bir adam elinde bulunan içecek şişesinin kapağını açarak önce kendisi içti, daha sonra beni tutup ağzıma dayayarak içirmeye çalıştı. Ben o esnada kaçmaya çalıştım. Fakat daha sonra beni tekrar yakalayarak şişeyi ağzıma dayayıp içirdi. Ben hemen yere tükürdüm. Bu içeceğin tadını bilmiyorum. Fakat tadı benim ağzımı yaktı, acı bir tat bıraktı ve midemi bulandırdı. Daha önce kola ve gazoz içtim. Bu adamın bana içirdiği içeceğin tadı kola ve gazoza benzemiyor. Şikayetçi olup olmamam konusunda babama sorulmasını istiyorum"
"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"
Baba Bülent Ç. ise beyanında "Akrabamızın düğününde mahalle berberi Fatih İ. oğluma alkol şişesi içersinde bir içecek vermiş. Polis ekiplerinin gelmesiyle konuyu öğrendim. Fatih İ. isimli kişi bana şişenin içersine gazoz koyduğunu, alkol olmadığını söyledi. Yalan söyleyeceğini düşünmüyorum. Bu sebepten ötürü şikayetçi değilim" dedi.
B.C.Ç ile görüşen pedagogun hazırladığı raporda ise "mağdur çocuğun yaşadığı olayın olumsuz etkilerinden kurtulması, psikososyal gelişimini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için çocuk ve ergen psikiyatristi tarafından desteklenmesinin mağdurun yüksek yararına olacaktır" ifadesi yer aldı.