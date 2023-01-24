7 yaşındaki çocuğu fidye için kaçırdı

Bolu'da, 21 yaşındaki Onur Ö. ailesinden fidye istemek için 7 yaşındaki çocuğu kaçırdı. Çocuğu bir binanın terasında sandalyeye bağlayan Öi fidye istemek için geri gittiği evin önünde feryat eden anne ve babayı görüp panikleyerek kaçınca yakalandı. Olay, iddiaya göre şöyle gelişti. Sokakta dolaşırken bir evin bahçesinde köpeğiyle oynayan 7 yaşındaki Ö.B.Ö.'yü gören, Onur Ö. (21), çocuğu kaçırıp fidye istemeye karar verdi. Çocuk eve girdiği sırada, önce bahçedeki köpeği çalıp, arka sokaktaki bir direğe bağlayan Özarslan, marketten koli bandı alıp, tekrar evin önüne geldi. Çocuğun, bahçede köpeği aradığını görünce de, "Yerini biliyorum" diye kandırıp, bir binanın terasına götürerek ağzını bantlayıp sandalyeye bağladı. Eve dönen anne oğlunu bulamayınca, yardım istedi. Ö. ise nasıl fidye isteyeceğini belirlemek için 3'üncü kez evin önüne geldi. Ancak, annenin çığlıklarına koşan vatandaşlardan korkan Ö., panikleyerek kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonunda yakalanan Ö. tepki gösteren vatandaşların elinden polis kurtardı.Gözaltına alınan Ö., "Eve geri döndüğümde, anne ve babası feryatlar içindeydi. Ağzımdan, 'çocuk' kelimesini kaçırınca benden şüphelendiler ve kaçmaya başladım. Babası, 'Yakalayın çocuğumu kaçırdı' diye bağırıyordu. İki sivil polis ve vatandaşlar beni yakaladı. Askerden yeni gelmiştim ve paraya ihtiyacım vardı. Fidye olarak gönlünden ne koparsa onu alacaktım" dedi. Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.