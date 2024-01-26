Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hayalim' dediği ve sağlıkta reformun adı olan şehir hastanelerinin ilki, 17 Ocak 2017'de Yozgat'ta açıldı. 500 yatak kapasitesi 142 bin metrekare kapalı alanı bulunan Yozgat Şehir Hastanesi 7 yılda 7 milyon hastaya hizmet verdi. Bu sürede 17 bin 500 doğum gerçekleşti. Anadolu'nun sağlıkta gülen yüzü, şifa kapısı olan şehir hastanesi modelinin ilkini temsil eden Yozgat Şehir Hastanesi bölgenin sağlıktaki önemli merkezlerinden biri haline geldi.SABAH'a konuşan Başhekim Mustafa Kozan, Yozgat Şehir Hastanesi'ne yılda çevre il ve ilçelerden de yaklaşık 5 bin hasta sevki yapıldığını belirterek, "129 çift kişilik, 133 tek kişilik, 2 de süit odası bulunan hastanemizin 18 ameliyathanesinde, günde ortalama 90 cerrahi işlem yapılıyor. Bugüne kadar ise 160 bin 650 cerrahi işlem yapıldı. Yoğun bakım servisinde ise toplam 28 bin 624 hastaya hizmet verildi. Hastanemizde yoğun bakım dahil olmak üzere 239 bin 680 hasta yatarak tedavi oldu. Ayrıca bugüne kadar 13 bin 902 tanısal anjiyoplasti işlemi gerçekleştirilirken, toplam 302 hastaya diyaliz hizmeti verildi" dedi.