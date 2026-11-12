7 yıldır kayıp olarak aranan Sefa Soyalp dosyasında 3 şüpheli tutuklandı!

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin 2019 yılından bu yana kayıp olan Sefa Soyalp'i arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar sonucunda Sefa Soyalp ve kız arkadaşının 2019'da uçakla İstanbul'a geldikleri, Sancaktepe'deki bir adreste ortak baz kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. Sefa Soyalp' in aynı yılın Temmuz ayında Ümraniye'de bulunan bir çanta imalat atölyesinde şüpheliler Sırojıddın A. ve Ahmet P. ile tanıştığı, 16 Ağustos'tan itibaren ise Sırojıddın A. ile Çekmeköy'de aynı evde yaşamaya başladığı belirlendi.