7 yıldır kayıp olarak aranan Sefa Soyalp dosyasında 6 kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının çalışmaları kapsamında yıllardır çözülemeyen cinayet ve kayıp dosyaları yeniden mercek altına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2019 yılında Kırıkkale'den İstanbul'a geldikten sonra ortadan kaybolan Sefa Soyalp'in dosyasında önemli gelişme yaşandığını duyurdu. Yedi yıldır kendisinden haber alınamayan Soyalp'in kaybolduğu dönemde birlikte yaşadığı ve irtibat kurduğu kişiler mercek altına alındı.

TELEFON VE HTS KAYITLARI İNCELENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda yürütülen soruşturmada, Sefa Soyalp'in kaybolduğu döneme ilişkin telefon ve HTS kayıtları yeniden incelendi. Geçmişe dönük yapılan araştırmalarda elde edilen bulgular doğrultusunda operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Yedi yıldır akıbeti bilinmeyen Soyalp'in kaybolmasına ilişkin soruşturma derinleştirilirken, şüphelilerin olayla bağlantıları araştırılıyor.

YILLAR ÖNCE MÜGE ANLI'NIN PROGRAMINDA ARANMIŞTI

2019 yılında İstanbul'a geldikten sonra ortadan kaybolan Sefa Soyalp'in dosyası, yıllar önce televizyon ekranlarına da taşınmıştı. Soyalp'in yakınları, kendisinden haber alamayınca ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak genç adamın bulunması için yardım istemişti. Programda günlerce gündeme gelen kayıp olayında aile içindeki ilişkiler ve Sefa'nın ortadan kaybolmasına ilişkin çelişkili anlatımlar dikkat çekmişti. Yayında babası ve üvey annesinin Sefa'yı ortadan kaldırmış olabileceği yönünde iddialar da dile getirilmişti. Aradan geçen yıllara rağmen çözülemeyen dosya, bu kez emniyetin yeniden başlattığı soruşturmayla gündeme geldi ve 6 şüpheli gözaltına alındı.

5 DOSYA DAHA YENİDEN AYDINLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Manisa, Ankara, Batman, Aydın ve İstanbul'da bulunan 5 ayrı dosyanın yeniden ele alındığını belirtti. Bakan Gürlek, yıllardır kayıp olan kişilerin akıbetinin belirlenmesi ve faili meçhul olayların aydınlatılması için teknolojik imkânların da kullanıldığını vurguladı.

73 DOSYADA 80 CİNAYET AYDINLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, açıklamasında bugüne kadar yürütülen çalışmalar kapsamında 73 dosyada 80 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını belirtti. Gürlek, DNA analizleri, kriminal incelemeler, HTS ve baz istasyonu kayıtları, Plaka Tanıma Sistemi verileri ile tanık beyanlarının birlikte değerlendirildiğini ifade ederek, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin kayıp vatandaşların akıbetini belirlemek ve sorumluları adalet önüne çıkarmak için çalışmaların süreceğini kaydetti.