Haberler Yaşam Haberleri 70 ilde uyuşturucu operasyonu... 940 zehir taciri yakalandı
Giriş Tarihi: 1.8.2025 08:45 Son Güncelleme: 1.8.2025 08:57

70 ilde uyuşturucu operasyonu... 940 zehir taciri yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, son 10 gündür uyuşturucu madde satıcılarına yönelik sürdürülen geniş çaplı operasyonlarda, 70 ilde 565 kilogram uyuşturucu madde ile 357 bin 180 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 940 şüpheli yakalandı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
70 ilde uyuşturucu operasyonu... 940 zehir taciri yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekiplerce 70 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik son 10 gündür sürdürülen operasyonlarda büyük başarı elde edildi.

POLİS BİRİMLERİ SAHADA

1.420 ekip, 3 bin 550 personel, 13 hava aracı ve 49 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 565 kilogram uyuşturucu madde ile 357 bin 180 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

940 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Zehir tacirlerine göz açtırmayan güvenlik güçleri, söz konusu operasyonlarda 940 şüpheliyi yakalayarak adli makamlara sevk etti. Uyuşturucuyla mücadelede kararlılık vurgusu yapan yetkililer, benzer operasyonların artarak süreceğini bildirdi.

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70 ilde uyuşturucu operasyonu... 940 zehir taciri yakalandı
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