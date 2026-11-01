70 yılın rekorunu kırabilir! El Nino Türkiye’de kışın seyrini değiştirebilir

Türkiye'de de kış mevsimine ilişkin beklentiler değişirken, El Nino'nun etkilerinin nasıl hissedileceği merak konusu oldu. Uzmanların değerlendirmelerine göre bu güçlü iklim olayı, bazı bölgelerde yağış ve sıcaklık dengesini değiştirebiliyor. Ancak Türkiye'de kışın nasıl geçeceğini yalnızca El Nino'ya bakarak kesin biçimde söylemek mümkün değil.
El Niño nedir, neden bu kadar önemli?
El Niño, Pasifik Okyanusu'nun ekvator çevresindeki orta ve doğu kesimlerinde deniz suyu sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla ortaya çıkan doğal bir iklim olayı. Okyanustaki bu ısınma, atmosferdeki hava dolaşımını da etkileyerek dünyanın farklı bölgelerinde yağış ve sıcaklık düzeninin değişmesine neden olabiliyor.
Normalde birkaç yılda bir görülen El Niño, bu kez olağanüstü güçlenme işaretleri veriyor. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Eylül 2026'da Niño 3 bölgesindeki deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin 4 derece üzerine çıktığını ve 1949'dan bu yana ölçülen en yüksek seviyeye ulaştığını bildirdi.
Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) 26 Ekim tarihli son değerlendirmesinde ise Pasifik'teki sıcaklık farkının Kasım 2026-Ocak 2027 döneminde 3,8 dereceye kadar çıkabileceği öngörüldü. Bu gelişme, mevcut El Niño'nun 1950'den bu yana görülen en güçlü olaylardan biri, hatta ölçüm rekorlarını zorlayan bir olay olabileceğine işaret ediyor.
El Niño ne zaman zirve yapacak?
Tahminlere göre El Niño'nun 2026 yılının sonlarına doğru, özellikle aralık ayında en yüksek seviyesine ulaşması bekleniyor. WMO, olayın Şubat 2027'ye kadar devam etme olasılığının neredeyse yüzde 100 olduğunu bildiriyor.
NOAA'nın 8 Ekim tarihli değerlendirmesinde de El Niño'nun Ocak-Mart 2027 dönemine kadar güçlü veya çok güçlü seviyede kalma olasılığının yüzde 83'ün üzerinde olduğu belirtildi. Kurum, 1950'den bu yana kaydedilen önceki güçlü olayları aşabilecek tarihî bir El Niño ihtimaline de dikkat çekti.
Türkiye'de kış nasıl geçecek?
El Niño'nun Türkiye'deki etkileri, Pasifik'e yakın bölgelerde olduğu kadar doğrudan ve belirgin olmayabiliyor. Bununla birlikte atmosfer dolaşımındaki değişiklikler, ülkemizde sıcaklık ve yağış koşullarını dolaylı biçimde etkileyebiliyor.
Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi'nin (ECMWF) verilerini de değerlendiren Euronews'in 8 Ekim tarihli analizinde, Türkiye'nin büyük bölümünde kasım ve aralık aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olabileceği aktarıldı. Yağış tahminlerinde ise birçok bölge için normallerin üzerinde değerler öne çıktı.
Bu tahminler, Türkiye'nin kış boyunca kar yağışı görmeyeceği veya bütün bölgelerde aynı hava koşullarının yaşanacağı anlamına gelmiyor. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali, kısa süreli soğuk hava dalgaları ve bölgesel yağış farklılıkları devam edebilir.
El Niño Türkiye'de kar yağışını azaltacak mı?
El Niño'nun güçlü olması, Türkiye'de kar yağışının kesinlikle azalacağı anlamına gelmiyor. Çünkü ülkemizin kış koşullarını yalnızca Pasifik Okyanusu'ndaki sıcaklık değişimleri belirlemiyor. Kuzey Atlantik Salınımı, kutup girdabı, Akdeniz'deki deniz suyu sıcaklıkları ve diğer atmosferik sistemler de etkili oluyor.
Bu nedenle yağışın artması her bölgede kar yağacağı anlamına gelmediği gibi, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi de kış boyunca soğuk hava dalgalarının yaşanmayacağı anlamına gelmiyor.