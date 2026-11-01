70 yılın rekorunu kırabilir! El Nino Türkiye’de kışın seyrini değiştirebilir

Türkiye'de de kış mevsimine ilişkin beklentiler değişirken, El Nino'nun etkilerinin nasıl hissedileceği merak konusu oldu. Uzmanların değerlendirmelerine göre bu güçlü iklim olayı, bazı bölgelerde yağış ve sıcaklık dengesini değiştirebiliyor. Ancak Türkiye'de kışın nasıl geçeceğini yalnızca El Nino'ya bakarak kesin biçimde söylemek mümkün değil.

El Niño nedir, neden bu kadar önemli?

El Niño, Pasifik Okyanusu'nun ekvator çevresindeki orta ve doğu kesimlerinde deniz suyu sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla ortaya çıkan doğal bir iklim olayı. Okyanustaki bu ısınma, atmosferdeki hava dolaşımını da etkileyerek dünyanın farklı bölgelerinde yağış ve sıcaklık düzeninin değişmesine neden olabiliyor.

Normalde birkaç yılda bir görülen El Niño, bu kez olağanüstü güçlenme işaretleri veriyor. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Eylül 2026'da Niño 3 bölgesindeki deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin 4 derece üzerine çıktığını ve 1949'dan bu yana ölçülen en yüksek seviyeye ulaştığını bildirdi.