Haberler Yaşam Haberleri 71 Nerenin Plakası? 71 Plaka Kodu Hangi İl, Nereye Ait?
Giriş Tarihi: 8.5.2023 10:15 Son Güncelleme: 8.5.2023 10:15

71 Nerenin Plakası? 71 Plaka Kodu Hangi İl, Nereye Ait?

Türkiye’de araç plakaları, 01’den 81’e kadar sırası ile tüm illerimize verilmiştir. Özellikle, şehirler arası yolculuklar esnasında karşımıza çıkan farklı plaka kodlarını merak ederiz. En çok merak edilen ve araştırılanlardan birisi de 71 plaka kodudur. Plaka taşıyan araç; bir taşıtın devlet mercilerince tanınır, sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve trafiğe çıkabilir olduğunu belirtir. Peki, 71 plaka nerenin kodu? 71 neresi ve hangi şehir plakası? Detaylar haberimizde.

71 Nerenin Plakası? 71 Plaka Kodu Hangi İl, Nereye Ait?

Trafiğe çıkarken birçok ile ait araç plakası ile karşılaşırız. Her ülkenin kendine ait bir plaka sıralaması vardır. Türkiye'de bu sıralamada ilk iki sayı şehrin kodu olarak belirlenmiştir. Plakaların üzerinde yazan kodların hangi illere ait olduğu özellikle şehirler arası yolculuklarda merak edilir. En çok araştırılan plaka kodlarından birisi de 71 plaka kodudur. Taşıtların güvenliği açısından önem taşıyan plaka kodları özellikle araç sürücüleri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 71 plaka nerenin kodu? 71 neresi, hangi şehir plakası? Detayları sizler için derledik.

71 PLAKA NERENİN KODU?

71 plaka kodu Kırıkkale iline aittir. Kırıkkale'deki araç sahiplerinde 71 plaka kodu bulunur. Böylelikle araç sahibinin Kırıkkale iline kayıtlı olduğu bilinir.

71 PLAKA HANGİ ŞEHİR PLAKASIDIR?

Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Kırıkkale ilinin plaka kodu 71'dir.

KIRIKKALE İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Kırıkkale iline ait birçok ilçe bulunmaktadır. 71 Numaralı plaka kodları bu ilçelerin bazılarının üzerine kayıtlı olmaktadır. Bunlar Kırıkkale Merkez ilçesi ve Keskin ilçesidir. Kırıkkale Merkez ilçesi ve Keskin ilçesine ait plaka harf grupları aşağıda belirtilmiştir.

- 71 AC 001-71 AZ 999 Kırıkkale Merkez

- 71 DA 001-71 DZ 999 Kırıkkale Merkez

- 71 M 0001-71 M 9999 Kırıkkale Merkez

- 71 MA 001-71 MA 999 Kırıkkale Merkez

- 71 S 0001-71 S 9999 Kırıkkale Merkez

- 71 T 0001-71 T 5000 Kırıkkale Merkez

- 71 G 9001-71 G 9250 Keskin

- 71 G 9001-71 G 9250 Keskin

- 71 T 5001-71 T 5599 Keskin

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71 Nerenin Plakası? 71 Plaka Kodu Hangi İl, Nereye Ait?
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