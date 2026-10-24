71 yaşında doktora yolunda

Kars'ın Selim ilçesinde yaşamını sürdüren 2 çocuk ve 3 torun sahibi 71 yaşındaki Ayşen Arda İşçi, eğitim aşkıyla sergilediği hayranlık uyandırıcı mücadelesiyle yediden yetmişe herkese ilham veriyor. Gençlere taş çıkaran enerjisiyle dikkat çeken İşçi, açık öğretim lisesini büyük bir başarıyla tamamladıktan sonra eğitim yolculuğunu üniversite sıralarına taşıdı. 2020 yılında girdiği üniversite sınavında üstün başarı göstererek Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü kazanan İşçi, lisans eğitimini 69 yaşında onur belgesiyle tamamlayarak parmakla gösterilen bir mezuniyet hikâyesine imza attı. Eğitim hayatına kısa bir zorunlu aranın ardından yeniden sarılan İşçi, şimdi aynı üniversitede yüksek lisans eğitimine başlayarak akademik kariyer basamaklarını tırmanmaya devam ediyor. En büyük hedefi ise yüksek lisansın ardından doktora ünvanını, ünvanları arasına eklemek. Kafkas Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elnur Hasan Mikail, İşçi'nin hem bitmek bilmeyen enerjisi hem de derslerdeki başarısıyla diğer tüm öğrencilere mükemmel bir rol model teşkil ettiğini vurgulayarak "Eğitimde yaşın önemi olmadığını tüm dünyaya kanıtladı. Kendisi üniversitemizin en büyük gurur kaynağıdır" sözleriyle takdirlerini dile getirdi.

UMUT VARSA YAŞAM VAR

"Umut varsa yaşam var" diyerek geleceğe umutla bakan Ayşen Arda İşçi, akademik başarılarının ötesinde konsolos olmak ve Kars'ın tanıtımını üstleneceği bir reklam filminde oynamak gibi renkli hayaller besliyor. Akranlarına da seslenen İşçi, hayatın her yaşta güzel olduğunu ve herkesin bir şekilde sosyal hayatın içinde yer alarak yaşamına renk katması gerektiğini ifade ediyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör