72 yaşında okuma-yazma öğrendi

Gaziantep
'te çocukluk yıllarında çeşitli nedenlerle okula gönderilmeyen 72 yaşındaki Elif Önder, yıllardır içinde ukde kalan okuma- yazma öğrenme hayalini gerçeğe dönüştürdü. Çocukluk yıllarında okula gidemeyen Elif Önder, aradan geçen yıllara rağmen okuma-yazma öğrenme isteğinden vazgeçmedi. Okuma-yazma bilmediği için günlük yaşamında zaman zaman zorluklar yaşayan Önder'in hayatı, torununu parka götürdüğü sırada tanıştığı bir kadının tavsiyesiyle değişti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi'nde açılan okuma-yazma kursuna başlayan Önder, ilerleyen yaşına rağmen gösterdiği azimle kısa sürede okuma-yazma öğrendi. Mahallesine yakın olan merkeze düzenli olarak devam eden Önder, çocukluk yıllarından beri kurduğu hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşarken, artık otobüslerde gideceği mahalleyi ve ineceği durağı kendi başına okuyabiliyor. Okumayazma kursunun ardından Kur'an-ı Kerim kursuna da katılan Önder, eğitim hayatına devam ediyor. Önder, "Okuma-yazma öğrenmeye geldim. Sonrasında Kur'an-ı Kerim kursuna da geliyorum. Çok mutluyum" dedi.
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Mete Efendioğlu - Editör