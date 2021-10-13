72 yıl hapis cezası alan firari hükümlü yakalandı

Adana'da 4 yıl önce cezaevinden kaçan, aynı zamanda 35 ayrı hırsızlık, gasp ve yankesicilik suçlarından toplam 72 yıl 10 ay 27 gün hapis cezasıyla aranan 33 yaşındaki Fatih Kahya, filmlerin aksiyon sahnelerini aratmayacak bir operasyonla yakalandı. Kahya, yerel mahkemenin aleyhine verdiği karara itiraz edince bir süre sonra serbest kaldı, ancak Yargıtay cezayı onayınca teslim olmak yerine kaçtı. Polis, firari hükümlünün saklandığı adrese baskın düzenledi. Baskını fark eden Kahya, yine kaçmak istedi yakalanan firari hükümlü cezaevine konuldu.

CEZAEVİNDEN KAÇTI

Hırsızlık suçundan girdiği Niğde Cezaevi'nden, 16 Eylül 2017 tarihinde firar eden Fatih Kahya, aynı zamanda da 35 ayrı hırsızlık, gasp ve yankesicilikten toplam 72 yıl 10 ay 27 gün hapis cezasıyla her yerde aranırken, polis onun izine Adana'da ulaştı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlünün Kıyıboyu Caddesi'ndeki ablasının evinde saklandığını tespit etti.

ÇOCUKLARI REHİN ALDI

Söz konusu adrese, 22 Kasım 2017 tarihinde şok bir baskın düzenledi. Kahya, evde bulunan ablası ile 15-17 yaşlarındaki iki kız yeğenini ruhsatsız tabancasıyla rehin alınca devreye özel harekat ekipleri girdi. Evin çevresini kuşatan ekipler, Fatih Kahya ikna olmayınca operasyon için düğmeye bastı. Zırhlı aracın üzerine tırmanıp, evin balkonundan içeriye giren özel harekat, biber gazı atıp rehin tutulan anne ve kızını kurtardı; Kahya da kıskıvrak yakalandı.

İTİRAZ ETTİ SERBEST KALDI

Evin balkonundan zırhlı aracın üzerine indirilip, sonrasında sorgulanmak üzere emniyete götürülen Kahya, buradaki işlemlerinin ardından yeniden cezaevine gönderildi. Yerel mahkemenin kendisi aleyhine verdiği karara itiraz eden Kahya, bir süre sonra da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, ancak Yargıtay bir kez daha verilen cezayı onadı. Fatih Kahya, teslim olmak yerine kaçıp izini kaybettirdi.

KOŞTU AMA KAÇAMADI

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ikinci kez Kahya'nın peşine düştü. Çalışmalar sonuç verdi ve firari hükümlünün, merkez ilçe Seyhan'a bağlı Fatih Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı tespit edildi. Polis, bu adrese şok bir baskın düzenledi. Bu durumu fark eden Fatih Kahya, dışarı çıkıp kaçmaya çalıştı, ancak yaşanan kısa süreli kovalama sonrasında yakalanıp, yeniden cezaevine gönderildi.