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Giriş Tarihi: 3.10.2026 11:52

75 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon: 985 kilo uyuşturucu madde...

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 75 ilde operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 985 kg 777 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 1.297 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 714’ü tutuklandı, 179’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

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75 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon: 985 kilo uyuşturucu madde...
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ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

1.945 ekip, 4 bin 863 personel, 18 hava aracı ve 45 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonların sonucunda 985 kg 777 gram uyuşturucu madde ile 1 milyon 537 bin 667 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Uyuşturucu, birçok suçu besleyen karanlık bir ana damardır. Bu damarı kurutmak; çocuklarımızın istikbalini, gençlerimizin geleceğini ve ailelerimizin huzurunu korumak için zehir tacirlerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

#EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE BAŞKANLIĞI
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