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Giriş Tarihi: 10.11.2026 11:42

76 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon! 2 ton 19 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 bin 152 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 17 günde 76 ilde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 2 bin 152 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden bin 204’ü tutuklandı, 364’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

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76 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon! 2 ton 19 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 bin 152 şüpheli yakalandı
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2 TON 19 KG 652 GR UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

2 bin 820 ekip, 4 bin 785 personel, 14 hava aracı ve 39 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 2 ton 19 kilogram 652 gram uyuşturucu madde ile 5 milyon 36 bin 460 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Uyuşturucu, birçok suçu besleyen karanlık bir ana damardır. Bu damarı kurutmak; çocuklarımızın istikbalini, gençlerimizin geleceğini ve ailelerimizin huzurunu korumak için zehir tacirlerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

#EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE BAŞKANLIĞI #MUŞ #ADANA #İSTANBUL #ANTALYA
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76 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon! 2 ton 19 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 bin 152 şüpheli yakalandı
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