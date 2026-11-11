76 ilde zehir operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 17 günde 76 ilde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 2 bin 152 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden bin 204'ü tutuklandı, 364'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

2 TON UYUŞTURUCU

2 bin 820 ekip, 4 bin 785 personel, 14 hava aracı ve 39 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 2 ton 19 kg 652 gram uyuşturucu madde ile 5 milyon 36 bin 460 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.