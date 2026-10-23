76 kurgulanmış kazayla sigorta şirketlerini dolandırdılar! 7 ilde eş zamanlı operasyon: 79 şüpheli adliyeye sevk edildi

MİLYONLARCA LİRALIK PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin hasarlı araçları yeni bir kazaya karışmış gibi gösterdiği, aynı araçları farklı sürücülerle tekrar kullandığı ve gerçeğe aykırı kaza tutanakları düzenlediği belirlendi. MASAK incelemeleri, HTS kayıtları, fiziki takip ve kamera görüntülerinin değerlendirilmesi sonucunda şüphelilerin araç temininden hasar dosyalarının hazırlanmasına, sigorta ödemelerinin alınmasından dağıtılmasına kadar planlı şekilde hareket ettiği tespit edildi. Şüphelilerle bağlantılı hesaplarda milyonlarca liralık para hareketliliği belirlendi.