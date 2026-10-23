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Giriş Tarihi: 23.10.2026 11:22

76 kurgulanmış kazayla sigorta şirketlerini dolandırdılar! 7 ilde eş zamanlı operasyon: 79 şüpheli adliyeye sevk edildi

Adana merkezli 7 ilde, kurgulanmış trafik kazası üzerinden 17 sigorta şirketinden haksız tazminat temin ettiği belirlenen suç yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 79 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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İHA Yaşam
76 kurgulanmış kazayla sigorta şirketlerini dolandırdılar! 7 ilde eş zamanlı operasyon: 79 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2022-2026 yılları arasında 76 kurgulanmış trafik kazası üzerinden 17 sigorta şirketinden haksız tazminat temin eden suç yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.

MİLYONLARCA LİRALIK PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin hasarlı araçları yeni bir kazaya karışmış gibi gösterdiği, aynı araçları farklı sürücülerle tekrar kullandığı ve gerçeğe aykırı kaza tutanakları düzenlediği belirlendi. MASAK incelemeleri, HTS kayıtları, fiziki takip ve kamera görüntülerinin değerlendirilmesi sonucunda şüphelilerin araç temininden hasar dosyalarının hazırlanmasına, sigorta ödemelerinin alınmasından dağıtılmasına kadar planlı şekilde hareket ettiği tespit edildi. Şüphelilerle bağlantılı hesaplarda milyonlarca liralık para hareketliliği belirlendi.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

20 Ekim günü ise Adana merkezli Kayseri, Kahramanmaraş, Konya, Çankırı, Kastamonu ve Kocaeli'nde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonda 77 şüpheli de gözaltına alınırken 1 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi. Ara yakalamalar hakkında yakalama kararı bulunan 88 kişi de yakalandı.

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79 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki ifadesinin ardından 8 kişi serbest kalırken 79 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ADANA #KAYSERİ

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76 kurgulanmış kazayla sigorta şirketlerini dolandırdılar! 7 ilde eş zamanlı operasyon: 79 şüpheli adliyeye sevk edildi
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