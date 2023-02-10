76. saatte kurtarılan Mithat amca: Allah büyük, devletimiz, milletimiz güçlü

Şeker hastası olduğu için sürekli acıktığını ancak enkaz altında olduğu 76 saat boyunca aklıma yiyecek gelmediğini söyleyen Mithat Tabur, "Allah büyük, hep Allah'tan istedik. Kimin ne sıkıntısı varsa Allah'tan istesin. Kurban olduğum Allah bizi kurtardığı gibi ümmeti Muhammed'den kim dardaysa onu kurtarsın. Devletimiz güçlü, milletimiz güçlü. Allah herkesten razı olsun. İnşallah eşim de sağ salim çıkarılır. O'nun için dua ediyorum" dedi.

63 yaşındaki Mithat Tabur Şehitkamil ilçesinde 4 bloğu yerle bir olan Polat sitesinde eşi ve iki oğluyla birlikte yakalanmıştı. Oğulları Ersin (35) ve Mustafa (27) ile birlikte 25 saatlik bir çalışmanın sonucunda 8 kat kazılarak kurtarılmıştı.

Enkazdan yaralı çıkarılan Mithat Tabur, oğulları Ersin ve Mustafa Tabur ile alkışlar ve tekbir eşliğinde karşılanmış ve tedavi için hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede tedavisi biten Mithat Tabur oğullarıyla birlikte halen enkaz altında bulunan eşinin kurtarılma çalışmalarını görmek üzere enkaz başına geldi. Tabur, kendilerini kurtaran HAK arama kurtarma ekibini de ziyaret ederek teşekkür etti.