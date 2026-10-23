78 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon

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1 TON 768 KİLO 207 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

3 bin 977 ekip, 9 bin 450 personel, 14 hava aracı ve 46 narkotik dedektör köpeği katıldığı operasyonlar sonucunda 1 ton 768 kilo 207 gram uyuşturucu madde ile 2 milyon 236 bin 908 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

"UYUŞTURUCU, BİRÇOK SUÇU BESLEYEN KARANLIK BİR ANA DAMARDIR"

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Uyuşturucu, birçok suçu besleyen karanlık bir ana damardır. Bu damarı kurutmak; çocuklarımızın istikbalini, gençlerimizin geleceğini ve ailelerimizin huzurunu korumak için zehir tacirlerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.