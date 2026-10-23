Haberler Yaşam Haberleri 78 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon
Giriş Tarihi: 23.10.2026 14:23

78 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 78 ilde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 2 bin 733 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden bin 466’sı tutuklandı, 414’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SENA SAYIN SENA SAYIN
78 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon
  • ABONE OL

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ta uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 2 bin 733 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden bin 466'sı tutuklandı, 414'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

1 TON 768 KİLO 207 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

3 bin 977 ekip, 9 bin 450 personel, 14 hava aracı ve 46 narkotik dedektör köpeği katıldığı operasyonlar sonucunda 1 ton 768 kilo 207 gram uyuşturucu madde ile 2 milyon 236 bin 908 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

"UYUŞTURUCU, BİRÇOK SUÇU BESLEYEN KARANLIK BİR ANA DAMARDIR"

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Uyuşturucu, birçok suçu besleyen karanlık bir ana damardır. Bu damarı kurutmak; çocuklarımızın istikbalini, gençlerimizin geleceğini ve ailelerimizin huzurunu korumak için zehir tacirlerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

#EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE BAŞKANLIĞI
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
78 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA