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Giriş Tarihi: 24.1.2022 15:05

79 ilde operasyon: 4 bin 163 gözaltı!

AA
79 ilde operasyon: 4 bin 163 gözaltı!

Türkiye genelinde narkotik birimlerince operasyon yapıldı. Bir haftada 4 bin 552 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı…

Narkotik birimlerince Türkiye genelinde bir haftada 4 bin 163 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, narkotik birimleri tarafından son bir haftada 79 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 4 bin 163 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda, 270 kilogram eroin, 1 kilogram kokain, 201 kilogram esrar, 29 kilogram metamfetamin, 55 kilogram skunk, 14 kilogram bonzai, 9 bin sentetik ecza, 18 bin ecstasy ve 7 bin captagon ile 54 tabanca/tüfek ile 45 bin 96 lira ele geçirildi.

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79 ilde operasyon: 4 bin 163 gözaltı!
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