79 yaşındaki emeklinin 15,5 milyon lirasını aldılar

İstanbul Üsküdar
'da yaşayan 79 yaşındaki emekli Abdülkadir A. telefon dolandırıcılarının yeni kurbanı oldu. Geçtiğimiz Salı günü yaşlı adamı arayan kendini polis olarak tanıtan bir şüpheli, adınız 'Sahte altın ve para soruşturmasına karıştı' dedi. Uzun süren telefon konuşmasında evde para ve altın olduğunu ve miktarını öğrenen dolandırıcı, 'Sahte altın operasyonunda adı geçen bir yerden alınmış olabileceğinden şüpheleniyoruz' diyerek emekli memuru kandırdı. Bu sözlere inanan Abdülkadir A, evindeki 15,5 milyon lira değerindeki döviz ve altını elleriyle teslim etti. Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışmalarda kamara görüntülerinden önce eve gelen şüpheli, daha sonra o şüphelinin parkta paraları teslim ettiği şüpheli belirlendi. Olayın üzerinden 24 saat geçmeden 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin parayı götürüp kripto cüzdana aktarmasına aracılık eden 2 döviz bürosu çalışanı da yakalandı.
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Mete Efendioğlu - Editör