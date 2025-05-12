7’nci kattan atladı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde mutfaktaki doğalgaz parlamasından endişe ederek panik yapan 22 yaşındaki Dursun Erol 7'nci kattan aşağıya atladı.Önceki akşam Esatpaşa Mahallesi Başkomutan Caddesi üzerindeki binada yaşanan olayın dairede set üstü ocak montajı yapılırken meydana geldiği öğrenildi.Montaj sırasında oluşan gaz sızıntısının parlamaya neden olduğu, montajı yapan Erol'un patlama endişesiyle camdan atladığı öğrenildi.Olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye, acil sağlık ve İGDAŞ ekipleri geldi. Ekipler gaz parlaması yaşanan dairede gerekli kontrolleri yaparken, 7'nci kattan beton zemine atlayan Dursun Erol'un da ağır yaralandığı belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Erol, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.Doğalgaz parlaması sebebiyle panikleyen Dursun Erol'un binanın 7'nci katından atladığı anlar, sokaktaki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Erol'un yere düştüğü anlar yer alıyor.