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Giriş Tarihi: 16.3.2023

8 asırlık Ulu Cami, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giriyor

İHA
8 asırlık Ulu Cami, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giriyor
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Anadolu'daki ahşap tavanlı ve ahşap destekli camilerin UNESCO Dünya Mirası adaylık çalışmalarında evrensel değerlere sahip yapıları tüm dünyaya tanıtmak ve korunmalarını sağlayarak gelecek nesillere aktarmak için çalışma başlatmıştı. Yapılan çalışmada 2016'da UNESCO geçici listesine giren Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Ulu Cami, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne aday gösterildi.



1274'de Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin müritlerinden Emineddin Mikail tarafından yaptırılan cami, 67 direği ile Türkiye'nin en büyük ahşap direkli camisi olma özelliğini taşıyor. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, "Ulu Cami Selçuklu döneminden kalan 800 yıllık bir camimiz. İnşallah önümüzdeki aylar içinde kalıcı listede yerini almış olacak" şeklinde konuştu.

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8 asırlık Ulu Cami, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giriyor
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