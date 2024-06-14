8 aydır kayıp Nihal’in cesedi ağaçlık alanda bulundu

Antalya(nın Serik ilçesinde yaşayan işitme engelli Nihal Babayiğit (24), 2022'de kendi gibi işitme engelli olan Batmanlı Mehmet Basık (25) ile sosyal medyadan tanıştı ve bir süre sonra ortadan kayboldu. Vedat Babayiğit, arayışlarının sonunda kızının Mehmet Basık ile Batman'da dini nikahla evlenip yaşamaya başladığını öğrendi. 2023'te bir çocukları olan çiftin arasında anlaşmazlık çıktı. Nihal Babayiğit, doğumdan 15 gün sonra bebeğini Batman'da bırakıp, Serik'teki ailesinin yanına döndü. Mehmet Basık, 9 Ekim 2023'te Serik'e gelip Nihal Babayiğit ile buluştu.Bu tarihten sonra genç kadından haber alınamadı. Ailesi, Nihal'i ararken, 1 Mayıs 2024'te dayısı Ali Yılmaz'a ulaşan ve Mehmet Basık'ın tanıdığı olduklarını söyleyen bir kişi, çeşitli fotoğraf ve videolar gönderdi. Basık'ın cep telefonuyla görüntülü görüşme yaptığı kişiye, Babayiğit'in boynunda kan izleri ve yerde hareketsiz yatar haldeki fotoğrafını paylaştığı belirlendi. Aile bunun üzerine polise başvurdu. Batman'da gözaltına alınan Mehmet Basık tutuklandı. Basık'ın yer göstermesi üzerine Serik- Belek kara yolu Eminceler mevkisi yol kenarındaki ağaçlık alanda yapılan aramada Nihal Babayiğit'e ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu. Kemikler otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri, fotoğraflar ve olay yerindeki incelemenin neticesinde Nihal'in boğazının kesilip ağaçlık alana atılmış olabileceğini belirtti. Kızlarının cinayet kurban gittiğini öğrenen anne Derya Yılmaz ile baba Vedat Babayiğit ise gözyaşlarına boğuldu.