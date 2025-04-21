8 aylık hamile Elif Civil’in korkunç sonu! Evden kötü kokular geldi: Ekipler şoke oldu!

Bunun üzerine polis ve sağlık ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu. Cesedin, 23 yaşındaki hamile Elif Civil'e ait olduğu tespit edildi. Elif Civil'in, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle öldürüldüğü belirlenirken, cesedin 10 günden fazladır evde olduğu belirtildi.
Yaşanan olayın ardından harekete geçen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ölen kadının kocası B.C.'yi (29) yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, B.C.'nin kent merkezindeki Nasrullah Meydanı'nda olduğu tespit edildi.
Ekipler tarafından B.C. cinayet şüphelisiyle kent meydanında yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs yakalanırken, bebek arabasıyla yanındaki çocuğu İ.C. (1,5) polis ekipleri tarafından İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.