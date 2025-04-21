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Giriş Tarihi: 21.4.2025 16:14 Son Güncelleme: 21.4.2025 16:22

8 aylık hamile Elif Civil'in korkunç sonu! Evden kötü kokular geldi: Ekipler şoke oldu!

Kastamonu'da kan donduran bir olay meydana geldi. Bir apartmandan gelen kötü kokular üzerine ekipler harekete geçti. Girilen evde bıçaklanmış halde bulunan 28 yaşındaki hamile Elif Civil'in hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kadının kocası ise kent merkezindeki meydanda yürürken gözaltına alındı...

İHA
8 aylık hamile Elif Civil’in korkunç sonu! Evden kötü kokular geldi: Ekipler şoke oldu!
Korkunç olay, İnönü Mahallesi Arnavut Caddesi'nde yaşandı... Bir apartmandan kötü kokuların gelmesi üzerine binada yaşayan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine apartmana itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma neticesinde eve girdi. Evde, hamile bir kadının cesediyle karşılaşıldı.

Bunun üzerine polis ve sağlık ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu. Cesedin, 23 yaşındaki hamile Elif Civil'e ait olduğu tespit edildi. Elif Civil'in, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle öldürüldüğü belirlenirken, cesedin 10 günden fazladır evde olduğu belirtildi.

Ekiplerin evde yaptıkları incelemelerin ardından Elif Civil'in cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Kadının yaklaşık 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Yaşanan olayın ardından harekete geçen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ölen kadının kocası B.C.'yi (29) yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, B.C.'nin kent merkezindeki Nasrullah Meydanı'nda olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından B.C. cinayet şüphelisiyle kent meydanında yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs yakalanırken, bebek arabasıyla yanındaki çocuğu İ.C. (1,5) polis ekipleri tarafından İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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8 aylık hamile Elif Civil'in korkunç sonu! Evden kötü kokular geldi: Ekipler şoke oldu!
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