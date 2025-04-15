8 bin lira için cinayet

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Mehmet Kutlu (24) geçen cuma günü bir portakal bahçesinde tabancayla göğsünden vurularak öldürülmüş halde bulundu. Polis ekipleri, katilin Ramazan Aslan (51) olduğunu belirledi. Cinayetin ardından merkez Yüreğir ilçesindeki Yunusoğlu Mahallesi'ne gittiği belirlenen Aslan, kahvehanede otururken yakalandı. Üzerinde olayda kullandığı tabanca da ele geçirilen Aslan, Mehmet Kutlu'ya bir yıl önce 8 bin liraya elektrikli bisikletini sattığını ancak parasını alamadığını söyleyerek, "Borcunu ödemediği için aramamızda husumet başladı. Olay günü karşılaşınca öfkelendim ve ateş ettim" dedi.