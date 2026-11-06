8 canın yitirildiği saldırıda İsmail Şen’e acı veda

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen ve 8 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının ardından hayatını kaybeden vatandaşlar, memleketlerinde düzenlenen cenaze törenleriyle son yolculuklarına uğurlanıyor. Yaşanan acı olayın ardından kent genelinde büyük üzüntü yaşanırken, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşların yakınları ve sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı.

OLUKPINAR KÖYÜNDE ACI VEDA

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlardan İsmail Şen için İscehisar ilçesine bağlı Olukpınar Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi. Şen'in cenazesi, ailesi, yakınları ve sevenlerinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya'nın yanı sıra İsmail Şen'in ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Köyde bir araya gelen vatandaşlar, Şen ailesinin acısını paylaşarak son görevlerini yerine getirdi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör