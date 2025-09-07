Haberler Yaşam Haberleri 8 EYLÜL PAZARTESİ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Okulun ilk günü otobüs, metrobüs, metro, tramvay bedava mı?
Yeni eğitim-öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Milyonlarca öğrenci için ders zilinin çalacağı bu günde, trafikte oluşabilecek yoğunluğun önüne geçmek için çeşitli tedbirler alındı. Bu kapsamda, okulun ilk gününde toplu taşımada herhangi bir ücret uygulamasının olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 8 Eylül Pazartesi İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz mi, metro, metrobüs, ototbüs, vapur, tramvay bedava mı? İşte detaylar

Pazartesi günü 20 milyon öğrenci yeni eğitim yılına başlayacak. Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte trafikte oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla okulun ilk ders zili saat 10:00'da çalacak. Bu kapsamda, her yıl uygulanan okulun ilk günü ücretsiz toplu taşıma hizmetinin bu yıl da geçerli olup olmadığı merak konusu oldu. Yapılan açıklamalarla 8 Eylül Pazartesi İstanbul'da toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığıyla ilgili açıklama geldi. Peki, 8 Eylül Pazartesi İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi?

8 EYLÜL PAZARTESİ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da okulların açılacağı gün olan 8 Eylül Pazartesi 06.00 – 16.00 saatleri arasında toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek.

PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK?

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Eğitim öğretimin ilk gününde servis ve okul güzergahlarının tespiti nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için 08 Eylül Pazartesi günü ilimizde bulunan resmi- özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin 10.00- 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

KİMLERE ÜCRETSİZ OLACAK?

8 Eylül'de uygulanacak ücretsiz toplu taşımadan İstanbulkart sahibi tüm vatandaşlar faydalanabilecek

