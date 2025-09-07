8 EYLÜL PAZARTESİ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Okulun ilk günü otobüs, metrobüs, metro, tramvay bedava mı?

Pazartesi günü 20 milyon öğrenci yeni eğitim yılına başlayacak. Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte trafikte oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla okulun ilk ders zili saat 10:00'da çalacak. Bu kapsamda, her yıl uygulanan okulun ilk günü ücretsiz toplu taşıma hizmetinin bu yıl da geçerli olup olmadığı merak konusu oldu. Yapılan açıklamalarla 8 Eylül Pazartesi İstanbul'da toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığıyla ilgili açıklama geldi. Peki, 8 Eylül Pazartesi İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi?
İstanbul'da okulların açılacağı gün olan 8 Eylül Pazartesi 06.00 – 16.00 saatleri arasında toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek.
İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Eğitim öğretimin ilk gününde servis ve okul güzergahlarının tespiti nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için 08 Eylül Pazartesi günü ilimizde bulunan resmi- özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin 10.00- 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.