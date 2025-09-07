8 EYLÜL PAZARTESİ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Okulun ilk günü otobüs, metrobüs, metro, tramvay bedava mı?

Pazartesi günü 20 milyon öğrenci yeni eğitim yılına başlayacak. Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte trafikte oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla okulun ilk ders zili saat 10:00'da çalacak. Bu kapsamda, her yıl uygulanan okulun ilk günü ücretsiz toplu taşıma hizmetinin bu yıl da geçerli olup olmadığı merak konusu oldu. Yapılan açıklamalarla 8 Eylül Pazartesi İstanbul'da toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığıyla ilgili açıklama geldi. Peki, 8 Eylül Pazartesi İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi?