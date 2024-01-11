8 gündür kayıp Merve için endişeli bekleyiş

Üniversite eğitimi için İstanbul'dan Antalya'ya giden Akdeniz Üniversitesi Gastronomi bölümü 1'inci sınfı öğrencisi Merve Şevval 4 Ocak'tan bu yana kayıp. En son Lara'daki Düden Park'ta yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına takılan Merve kaldığı KYK yurdundan 21.36'da ayrılmış. Kızı için sahil güvenlik ekiplerinin Zodyak botlarla yaptığı arama çalışmalarını gözyaşlarıyla izleyen baba Osman Elmas, "Barınaklar bulavarından inip şelalaye doğru geldiğini öğrendik.Telefonuyla çok aşırı vakit geçiriyordu. Annesi de ben de aradık ulaşamadık. Ağabeyiyle İstanbul'dan buraya geldik. Ciğerparem gitti benim, keşke bir kere ona sarılsaydım. Bir kere görmek isterdim, hayatta ise ne olursa bizi duysun. Herkes çok üzgün, senin için kurban kestim. Allah rızası için bize bir haber ver" dedi.