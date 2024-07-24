8 ilde düğmeye basıldı! Sahte ehliyet operasyonu: 4 gözaltı

Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen sahte ehliyet operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda KKTC ve Gürcistan ülkelerine ait sahte ehliyet üretilip para karşılığı satıldığını tespit etti.