Haberler Yaşam Haberleri 8 Kasım 2026 Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu! Kazanan numaralar burada
Giriş Tarihi: 08.11.2026 20:03 Son Güncelleme: 08.11.2026 20:07

8 Kasım 2026 Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu! Kazanan numaralar burada

Şans Topu 8 Kasım 2026 çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın merakla beklenen şans oyunu çekilişinin tamamlanmasının ardından kazandıran numaralar belli oldu. Büyük ikramiyenin sahibi olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online sonuç sorgulama ekranına yöneldi. İşte 8 Kasım Şans Topu kazanan numaraları ve ikramiye sonuçları...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
8 Kasım 2026 Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu! Kazanan numaralar burada
  • ABONE OL

Şans Topu 8 Kasım 2026 çekiliş sonuçları için beklenen açıklama geldi. Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen çekilişin ardından haftanın kazandıran numaraları belli oldu. Şansını deneyen vatandaşlar, kuponlarında yer alan numaralarla çekiliş sonucunu karşılaştırarak ikramiye durumlarını öğrenebilecek. İşte Şans Topu sonuç sorgulama ekranı...

8 Kasım 2026 Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu! Kazanan numaralar burada

8 KASIM 2026 ŞANS TOPU SONUÇLARI

8 Kasım 2026 Şans Topu çekilişi tamamlandı ve günün sonuçları belli oldu. Şans Topu sonuçları, resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden kontrol edilebiliyor.

İşte Şans Topu kazanan numaralar: 7, 13, 14, 28, 29 + 12

8 Kasım 2026 Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu! Kazanan numaralar burada

ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA EKRANI

Şans Topu kuponu alanlar, sonuçlarını Milli Piyango Online internet sitesi veya mobil uygulamasındaki Bilet Sorgulama bölümünden kontrol edebilir.

ŞANS TOPU SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN!

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
8 Kasım 2026 Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu! Kazanan numaralar burada

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?

Şans Topu çekilişleri haftada iki kez, çarşamba ve pazar günleri düzenleniyor. Çekiliş sonuçları, Milli Piyango Online platformu üzerinden duyuruluyor. Oyuncular, belirlenen günlerde yapılan çekilişlerin ardından kuponlarını kontrol ederek sonuçları öğrenebiliyor.

8 Kasım 2026 Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu! Kazanan numaralar burada

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oynamak isteyenlerin iki ayrı sayı grubundan seçim yapması gerekiyor. İlk grupta 1 ile 34 arasındaki sayılardan 5 numara, ikinci grupta ise 1 ile 14 arasındaki sayılardan 1 numara belirleniyor. Böylece kuponda toplam 6 sayı yer alıyor.

Oyuncular, seçtikleri numaralarla çekilişe katılıyor. Çekilişin ardından açıklanan sonuçlarla kupondaki sayılar karşılaştırılarak kazanılan ikramiye olup olmadığı kontrol edilebiliyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
8 Kasım 2026 Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu! Kazanan numaralar burada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA