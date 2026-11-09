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Giriş Tarihi: 09.11.2026 00:08 Son Güncelleme: 09.11.2026 00:16

8 Kasım MasterChef’te kim elendi? Yarışmaya veda eden yarışmacı belli oldu

MasterChef Türkiye'de bir yarışmacı daha hayallerine veda etti. 8 Kasım 2026 tarihli bölümde eleme adayları arasında yaşanan rekabet, gecenin sonunda açıklanan kararla sonuçlandı. MasterChef son bölümde yaşananların ardından yarışmadan ayrılan isim ve eleme gecesinin detayları araştırılmaya başlandı.

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8 Kasım MasterChef’te kim elendi? Yarışmaya veda eden yarışmacı belli oldu
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MasterChef Türkiye'de 8 Kasım 2026 Pazar akşamı eleme heyecanı yaşandı. Yarışmada kalabilmek için son kez mutfakta hünerlerini sergileyen eleme adayları, şeflerin beğenisini kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Gecenin sonunda açıklanan kararın ardından MasterChef'te kim elendi sorusu yanıt buldu. 8 Kasım MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu.

8 Kasım MasterChef’te kim elendi? Yarışmaya veda eden yarışmacı belli oldu

8 KASIM 2026 MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme gecesi tamamlandı. 8 Kasım 2026 Pazar akşamı TV8 ekranlarında yayınlanan bölümde, eleme potasında yer alan yarışmacılar ana kadroda kalabilmek için mücadele etti.

Şeflerin değerlendirmesinin ardından MasterChef'e veda eden isim KÜBRA oldu.

8 Kasım MasterChef’te kim elendi? Yarışmaya veda eden yarışmacı belli oldu

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

MasterChef Türkiye'de dokuzuncu haftanın eleme potasında sekiz yarışmacı yer aldı. Haftalık mücadelelerin ardından eleme gecesinde tezgâh başına geçen isimler, yarışmaya devam edebilmek için hünerlerini sergiledi.

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8 Kasım MasterChef’te kim elendi? Yarışmaya veda eden yarışmacı belli oldu

8 Kasım 2026 tarihli eleme gecesinde potada bulunan yarışmacılar şunlardı:

Tolgahan

Ayşe

Bahar

Eyüpcan

Şadi

Kübra

Muhammed

Tolğa

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8 Kasım MasterChef’te kim elendi? Yarışmaya veda eden yarışmacı belli oldu
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