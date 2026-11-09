8 Kasım MasterChef’te kim elendi? Yarışmaya veda eden yarışmacı belli oldu

MasterChef Türkiye'de 8 Kasım 2026 Pazar akşamı eleme heyecanı yaşandı. Yarışmada kalabilmek için son kez mutfakta hünerlerini sergileyen eleme adayları, şeflerin beğenisini kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Gecenin sonunda açıklanan kararın ardından MasterChef'te kim elendi sorusu yanıt buldu. 8 Kasım MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu.