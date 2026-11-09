8 Kasım MasterChef’te kim elendi? Yarışmaya veda eden yarışmacı belli oldu

MasterChef Türkiye'de 8 Kasım 2026 Pazar akşamı eleme heyecanı yaşandı. Yarışmada kalabilmek için son kez mutfakta hünerlerini sergileyen eleme adayları, şeflerin beğenisini kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Gecenin sonunda açıklanan kararın ardından MasterChef'te kim elendi sorusu yanıt buldu. 8 Kasım MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu.
MasterChef Türkiye'de haftanın eleme gecesi tamamlandı. 8 Kasım 2026 Pazar akşamı TV8 ekranlarında yayınlanan bölümde, eleme potasında yer alan yarışmacılar ana kadroda kalabilmek için mücadele etti.
Şeflerin değerlendirmesinin ardından MasterChef'e veda eden isim KÜBRA oldu.