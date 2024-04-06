8 Nisan Pazartesi bankalar çalışıyor mu? 8 Nisan Pazartesi bankalar açık mı kapalı mı olacak, kaç gün tatil?

8 Nisan Pazartesi bankalar çalışıyor mu sorusu gündemdeki yerini aldı. Ramazan Bayramı 10-12 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek. 9 günlük resmi bayram tatilinin hafta sonu itibarıyla başlamış olması sebebiyle bankada işi olan vatandaşlar bayramda bankaların çalışma günlerini araştırmaya başladı. Peki, 8 Nisan Pazartesi bankalar açık mı kapalı mı olacak, saat kaçta açılıyor? Bayramda bankalar açık mı, çalışıyor mu, saat kaça kadar, EFT yapılabiliyor mu? İşte yanıtı.