8 Nisan Pazartesi bankalar çalışıyor mu? 8 Nisan Pazartesi bankalar açık mı kapalı mı olacak, kaç gün tatil?

8 Nisan Pazartesi bankalar çalışıyor mu sorusu gündemdeki yerini aldı. Ramazan Bayramı 10-12 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek. 9 günlük resmi bayram tatilinin hafta sonu itibarıyla başlamış olması sebebiyle bankada işi olan vatandaşlar bayramda bankaların çalışma günlerini araştırmaya başladı. Peki, 8 Nisan Pazartesi bankalar açık mı kapalı mı olacak, saat kaçta açılıyor? Bayramda bankalar açık mı, çalışıyor mu, saat kaça kadar, EFT yapılabiliyor mu? İşte yanıtı.
8 NİSAN 2024 PAZARTESİ BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU, SAAT KAÇA KADAR?
Bilindiği üzere bayram sebebiyle pek çok resmi ve özel kurum kapalı oluyor. Bu yıl Ramazan Bayramı tatili 6 Nisan Cumartesi itibarıyla başladı. Bayram öncesi para çekmek, göndermek ya da mobil bankacılık üzerinden gerçekleşmeyecek işlemler sebebiyle bankalara gitmesi gereken vatandaşlar bankaların çalışma durumunu merak ediyor.
İşte, 8 Nisan Pazartesi bankalar açık mı olacak sorusunun yanıtı haberimizde.
8-9 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?
Ramazan Bayramı 9 günlük tatil devlet memurlarını kapsıyor. İdari izin sadece kamu kurumlarında çalışanları ilgilendirdiğinden özel sektör çalışanlarını kapsamayacak.
8-9 Nisan resmi tatil değildir. Yani, özel sektör çalışanları için bayram tatili arefe günü öğlen başlayacak.
8-9 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK MI?
İdari izin kamu çalışanlarını kapsıyor. Bu nedenle özel sektör bankalar idari izin kapsamında yer almıyor. Bankalar Borsa İstanbul'un çalışma prensibine ayak uydurduğu için doğrudan Borsa İstanbul'un çalışma durumunu göz önünde bulunduruyor.
Memurlar, devlet dairelerinde çalışanlar, belediye çalışanları, öğretmenler 8-9 Nisan 2024 tarihlerinde idari izinli sayılacaklar ve bu kesim için tatil 9 gün olacak.
BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU, SAAT KAÇA KADAR?
Bankalar, bayram tatili süresince hizmetlerine ara verecek. Banka şubelerinin 15 Nisan Pazartesi günü faaliyete başlaması öngörülüyor.
EFT VE HAVALE HESABA GEÇER Mİ?
Resmi tatil günlerinde yani bayramda EFT ve Havale işlemleri hesaba geçmeyecek. Bu sebeple para gönderme işlemleri bayram sonrası bir sonraki işlem gününde hesaba aktarılabilecek.
FAST İLE 7 GÜN 24 SAAT PARA TRANSFERİ YAPABİLİRSİNİZ
Fonların Anlık ve Sürekli Transferi olarak isimlendirilen bu sistemle vatandaşlar, farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat yapabiliyor. FAST sistemi ile EFT'lerde mesai sınırı ortadan kalkıyor, 7/24 para transferi yapılabiliyor. Bu sebeple bayramda mobil bankacılığınız üzerinden FAST ile saniyeler içerisinde para transferi yapabilirsiniz.