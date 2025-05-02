8 şehir için sarı kod uyarısı

Meteoroloji uzmanı Sefa Dere, Türkiye'de 5 günlük hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğini kaydetti. Kuzey, İç ve Batı bölgelerinde yer yer mevsim normalleri altında hava sıcaklıklarının seyredeceğini tahmin ettiklerini söyleyen Dere, "Bugün Marmara'nın batısı ve Ege'nin kuzey kıyıları haricinde tüm yurtta yağış bekliyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak bugün il bazında Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Bingöl, Muş, Diyarbakır çevreleri ile Elazığ'ın doğu kesimleri için sarı kodlu uyarı bulunuyor. Güneydoğu'da yağışlarla beraber çamur şeklinde yağış görülebilir. Toz taşınma hadisesi de mevcut" dedi. Dere, hafta sonu ile ilgili ise "İstanbul parçalı ve az bulutlu, güneşli olacak. Yağış beklemiyoruz. Sıcaklıklar 20 dereceye kadar çıkabilir. İzmir'de ise üç gün boyunca yağış beklenmiyor. Sıcaklık ise 24-27 arasında değişecek. Ankara'da bugün ve cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış yaşanacak. Pazar günü parçalı bulutlu" dedi.