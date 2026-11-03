80 yıldır uyuyan saatli bomba! İçinde 1.500 ton patlayıcı var: Tüm şehir yok olabilir...

İkinci Dünya Savaşı sırasında Müttefik kuvvetlerine cephane taşıyan gemi, sığ sularda demirliyken çapasının sürüklenmesi sonucu bir kum bankına oturarak batmıştı. Mürettebat, sulara gömülmeden önce patlayıcıların sadece yarısını kurtarabilmişti. Geriye kalan tahmini 1.500 tonluk devasa patlamamış mühimmat, o günden beri suyun altında sessizce beklerken geminin su yüzeyinde kalan üç büyük çelik direği bölge halkı için korkutucu bir simge haline gelmişti.
Zamanla çürümeye başlayan bu devasa direklerin, geminin gövdesine çökerek içerideki basınca duyarlı devasa bombaları tetikleyebileceği endişesi üzerine İngiliz yetkililer acil koduyla harekete geçti. Radar ve sonarlarla yapılan detaylı çalışmaların ardından özel bir kurtarma ekibi, devasa bir mavna ve uzaktan kumandalı elmas telli testereler kullanarak bu tehlikeli direkleri hiç sarsmadan kesip çıkardı.
Toplam 12 milyon dolara mal olan bu operasyonla birlikte direkler, korunmak ve sergilenmek üzere Kent'teki Tarihi Chatham Tersanesi'ne götürüldü.
THAMES NEHRİ'NDE DEV DALGA RİSKİ DEVAM EDİYOR
Direklerin başarıyla kesilip çıkarılması, gövdenin üzerine çökme tehlikesini ortadan kaldırsa da asıl büyük sorun olduğu gibi duruyor. Uzmanlara göre, "Monty" lakaplı geminin ambarlarında hala yüzlerce blok yıkıcı bomba, parça tesirli mühimmat ve beyaz fosforlu sis bombaları bulunuyor.
Herhangi bir sarsıntı veya dış müdahalenin bu 1.500 tonluk mühimmatı infilak ettirmesi halinde, Thames Nehri'nde bir tsunami dalgası oluşabileceği ve çevredeki kıyı kasabalarında devasa bir yıkım yaratabileceği öngörülüyor.
7/24 GÖZLEM ALTINDAKİ 'ÖLÜMCÜL' MİRAS
Yoğun nakliye rotalarına çok yakın bir noktada bulunan batık, etrafını çevreleyen şamandıralarla "girilmesi yasak bölge" ilan edilmiş durumda.
Geminin teröristler veya sabotajcılar tarafından hedef alınabileceği endişesini taşıyan yetkililer, SS Richard Montgomery'yi 7/24 kesintisiz gözetim altında tutuyor.
Bombaların su altından çıkarılması son derece tehlikeli bulunduğu için gemiye başka bir müdahale yapılıp yapılmayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.