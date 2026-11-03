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Giriş Tarihi: 03.11.2026 15:35 Son Güncelleme: 03.11.2026 16:06

80 yıldır uyuyan saatli bomba! İçinde 1.500 ton patlayıcı var: Tüm şehir yok olabilir...

Londra kıyılarının hemen burnunun dibinde 80 yıldır adeta dev bir saatli bomba gibi uyuyan hayalet gemi için kritik bir adım atıldı! İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma ve ambarları hala binlerce ton patlayıcıyla dolu olan bu batık gemiye ilk hassas müdahale yapıldı, ancak Thames Nehri'ni ve çevreyi tehdit eden asıl büyük tehlike hala suyun altında...

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80 yıldır uyuyan saatli bomba! İçinde 1.500 ton patlayıcı var: Tüm şehir yok olabilir...
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İngiltere'nin Kent kıyısındaki Sheerness kasabası yakınlarında, Thames Halici'nde 1944 yılından bu yana sular altında yatan Amerikan askeri kargo gemisi SS Richard Montgomery, günümüzde dünyanın en tehlikeli batıklarından biri olarak kabul ediliyor.

80 yıldır uyuyan saatli bomba! İçinde 1.500 ton patlayıcı var: Tüm şehir yok olabilir...

İkinci Dünya Savaşı sırasında Müttefik kuvvetlerine cephane taşıyan gemi, sığ sularda demirliyken çapasının sürüklenmesi sonucu bir kum bankına oturarak batmıştı. Mürettebat, sulara gömülmeden önce patlayıcıların sadece yarısını kurtarabilmişti. Geriye kalan tahmini 1.500 tonluk devasa patlamamış mühimmat, o günden beri suyun altında sessizce beklerken geminin su yüzeyinde kalan üç büyük çelik direği bölge halkı için korkutucu bir simge haline gelmişti.

80 yıldır uyuyan saatli bomba! İçinde 1.500 ton patlayıcı var: Tüm şehir yok olabilir...

Zamanla çürümeye başlayan bu devasa direklerin, geminin gövdesine çökerek içerideki basınca duyarlı devasa bombaları tetikleyebileceği endişesi üzerine İngiliz yetkililer acil koduyla harekete geçti. Radar ve sonarlarla yapılan detaylı çalışmaların ardından özel bir kurtarma ekibi, devasa bir mavna ve uzaktan kumandalı elmas telli testereler kullanarak bu tehlikeli direkleri hiç sarsmadan kesip çıkardı.

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80 yıldır uyuyan saatli bomba! İçinde 1.500 ton patlayıcı var: Tüm şehir yok olabilir...

Toplam 12 milyon dolara mal olan bu operasyonla birlikte direkler, korunmak ve sergilenmek üzere Kent'teki Tarihi Chatham Tersanesi'ne götürüldü.

80 yıldır uyuyan saatli bomba! İçinde 1.500 ton patlayıcı var: Tüm şehir yok olabilir...

THAMES NEHRİ'NDE DEV DALGA RİSKİ DEVAM EDİYOR

Direklerin başarıyla kesilip çıkarılması, gövdenin üzerine çökme tehlikesini ortadan kaldırsa da asıl büyük sorun olduğu gibi duruyor. Uzmanlara göre, "Monty" lakaplı geminin ambarlarında hala yüzlerce blok yıkıcı bomba, parça tesirli mühimmat ve beyaz fosforlu sis bombaları bulunuyor.

80 yıldır uyuyan saatli bomba! İçinde 1.500 ton patlayıcı var: Tüm şehir yok olabilir...

Herhangi bir sarsıntı veya dış müdahalenin bu 1.500 tonluk mühimmatı infilak ettirmesi halinde, Thames Nehri'nde bir tsunami dalgası oluşabileceği ve çevredeki kıyı kasabalarında devasa bir yıkım yaratabileceği öngörülüyor.

80 yıldır uyuyan saatli bomba! İçinde 1.500 ton patlayıcı var: Tüm şehir yok olabilir...

7/24 GÖZLEM ALTINDAKİ 'ÖLÜMCÜL' MİRAS

Yoğun nakliye rotalarına çok yakın bir noktada bulunan batık, etrafını çevreleyen şamandıralarla "girilmesi yasak bölge" ilan edilmiş durumda.

80 yıldır uyuyan saatli bomba! İçinde 1.500 ton patlayıcı var: Tüm şehir yok olabilir...

Geminin teröristler veya sabotajcılar tarafından hedef alınabileceği endişesini taşıyan yetkililer, SS Richard Montgomery'yi 7/24 kesintisiz gözetim altında tutuyor.

80 yıldır uyuyan saatli bomba! İçinde 1.500 ton patlayıcı var: Tüm şehir yok olabilir...

Bombaların su altından çıkarılması son derece tehlikeli bulunduğu için gemiye başka bir müdahale yapılıp yapılmayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

80 yıldır uyuyan saatli bomba! İçinde 1.500 ton patlayıcı var: Tüm şehir yok olabilir...

İkinci Dünya Savaşı'nın bu ölümcül mirası, suların altındaki ürkütücü uykusuna bir süre daha devam edecek gibi görünüyor.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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