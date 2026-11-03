80 yıldır uyuyan saatli bomba! İçinde 1.500 ton patlayıcı var: Tüm şehir yok olabilir...

Zamanla çürümeye başlayan bu devasa direklerin, geminin gövdesine çökerek içerideki basınca duyarlı devasa bombaları tetikleyebileceği endişesi üzerine İngiliz yetkililer acil koduyla harekete geçti. Radar ve sonarlarla yapılan detaylı çalışmaların ardından özel bir kurtarma ekibi, devasa bir mavna ve uzaktan kumandalı elmas telli testereler kullanarak bu tehlikeli direkleri hiç sarsmadan kesip çıkardı.