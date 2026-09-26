Haberler Yaşam Haberleri 81 ilde dev operasyon: Göçmen kaçakçılığına darbe!
Giriş Tarihi: 26.09.2026 12:35

81 ilde dev operasyon: Göçmen kaçakçılığına darbe!

81 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı denetimlerinde 15 bin 905 personel ve 5 bin 11 ekip görev aldı. 3 bin 229 noktada gerçekleştirilen uygulamalarda 279 bin 575 kişinin kimlik kontrolü yapılırken, 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 230 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesi için işlemler başlatıldı.

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Kerim CENGİL Kerim CENGİL Yaşam
81 ilde dev operasyon: Göçmen kaçakçılığına darbe!
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Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığının katılımıyla, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik 81 ilde kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan uygulamalarda, göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin tespit edilmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik kontroller yoğunlaştırıldı.

15 BİN 905 PERSONEL SAHADA

Denetimlere 15 bin 905 personel ve 5 bin 11 ekip katılırken, uygulamalar 3 bin 229 farklı noktada gerçekleştirildi. Ekipler tarafından özellikle düzensiz göçmenlerin bulunabileceği alanlar mercek altına alındı. Bu kapsamda 2 bin 214 metruk bina, 3 bin 893 umuma açık yer ve bin 227 diğer alan olmak üzere toplam 7 bin 334 nokta kontrol edildi.

279 BİN 575 KİŞİNİN KİMLİĞİ KONTROL EDİLDİ

Denetimler sırasında ülke genelinde 279 bin 575 kişinin kimlik kontrolü gerçekleştirildi. Yapılan kontroller ve saha çalışmalarında 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 230 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan organizatörler hakkında adli ve idari işlemlerin yürütüldüğü bildirildi.

GERİ GÖNDERME İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Denetimlerde tespit edilerek yakalanan 230 düzensiz göçmenin ülkelerine geri gönderilmesine yönelik işlemler başlatıldı. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamaların, düzensiz göçün önlenmesi ve organizatörlerin tespit edilmesine yönelik sürdürüldüğü bildirildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI #GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI

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81 ilde dev operasyon: Göçmen kaçakçılığına darbe!
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