81 ilde dev operasyon: Göçmen kaçakçılığına darbe!

15 BİN 905 PERSONEL SAHADA

Denetimlere 15 bin 905 personel ve 5 bin 11 ekip katılırken, uygulamalar 3 bin 229 farklı noktada gerçekleştirildi. Ekipler tarafından özellikle düzensiz göçmenlerin bulunabileceği alanlar mercek altına alındı. Bu kapsamda 2 bin 214 metruk bina, 3 bin 893 umuma açık yer ve bin 227 diğer alan olmak üzere toplam 7 bin 334 nokta kontrol edildi.