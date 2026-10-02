81 ilde Gıda Güvenliği-1 operasyonu: 61 milyon lira değerinde sahte ve tağşiş ürün ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Güvenlik Daire Başkanlığı Fikri Mülkiyet Suçları Merkez Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü koordinesinde; halk sağlığını tehdit eden taklit ve tağşiş ürünlerin piyasaya arzının önlenmesi amacıyla 81 ilde "Gıda Güvenliği-1" operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 61 milyon lira değerinde sahte ve tağşiş ürün ele geçirilirken, 73 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

908 ADRESE EŞ ZAMANLI DENETİM

İl Emniyet Müdürlükleri Güvenlik Şube Müdürlükleri ile Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerinde görevli toplam 3 bin 50 personelin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, ülke genelinde bin 908 adreste eş zamanlı denetimler yapıldı. Denetimler sonucunda; piyasa değeri yaklaşık 61 milyon TL olan çok sayıda sahte, taklit ve tağşiş edilmiş gıda, içecek ve takviye edici ürün ile üretim, dolum, etiketleme ve ambalajlamada kullanılan materyal ele geçirildi.

TOPLAM 12 MİLYON LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Operasyonlar kapsamında 73 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 12 milyon 120 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.

"DENETİM VE OPERASYONLARIMIZA KESİNTİSİZ DEVAM EDİYORUZ"

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden, gıda güvenliğini tehlikeye atan ve tüketicileri yanıltan kişi ve işletmelere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor; halkımızın sağlığını korumak, güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla denetim ve operasyonlarımıza kesintisiz şekilde devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.