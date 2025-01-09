81 ilde sahte alkole karşı “Çengel-16” operasyonları: 46 şüpheli yakalandı, 50 bin 105 litre sahte ve etil alkol ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, 81 ilde sahte alkole karşı son bir haftada jandarma tarafından "Çengel-16" operasyonları düzenlendi. İl Jandarma Komutanlıklarınca 4 ayrı sahte/kaçak alkol imalathanesinin deşifre edildiği operasyonlarda; 38 bin 322 litre sahte alkol, 11 bin 783 litre etil alkol olmak üzere toplam 55 bin 105 litre sahte ve kaçak alkol ve 4 bin adet sahte bandrol ele geçirildi. Ayrıca sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 46 şüpheli yakalandı.

Çengel-16 operasyonlarında 50 bin 105 litre sahte ve etil alkol ele geçirildi | Video