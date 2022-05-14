Haberler Yaşam Haberleri 81 ilden 110 bin genç bu festivalde buluşacak
Giriş Tarihi: 15.5.2022

81 ilden 110 bin genç bu festivalde buluşacak

81 ilden 110 bin genç bu festivalde buluşacak

Büyük Gençlik Festivali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 21 Mayıs’ta Adana’da düzenlenecek

BU yıl Adana'da düzenlenecek Büyük Gençlik Festivali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile 21 Mayıs'ta düzenlenecek. Partili ayrımı yapılmaksızın Türkiye'nin 81 ilinden gelecek 110 bini aşkın genç bu şölende kucaklaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin dört bir yanından gelecek ve birçoğu ilk kez 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanacak gençlere hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin taleplerini dinleyecek, bire bir sohbet edecek. Müjdelerin verileceği, pek çok etkinliğin yapılacağı organizasyonda Oğuzhan Koç, Tuğçe Kandemir, Uğur Işılak ve Erdem Kınay'ın konserleri ile gençler eşsiz bir gün yaşayacak.

BAŞKAN ERDOĞAN ADANA'YI SEÇTİ
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı organizasyonunda düzenlenecek olan "Bir Gençlik Şöleni" için hummalı bir çalışma başlatıldı. Her fırsatta gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 yıl aradan sonra büyük şölende gençlerle buluşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan şölenin Adana'nın yeni şehir stadyumunda yapılması talimatını verirken, şölende başta gençlere yönelik olmak üzere müjdeli haberler verilecek. Şölende ayrıca Gençlik Manifestosu da açıklanacak.

KONSERLER DÜZENLENECEK
Gençlerin özlemle beklediği büyük şölen 21 Mayıs'ta saat 17.00'de başlayacak. Gençlerin sevdiği sanatçılar Oğuzhan Koç, Tuğçe Kandemir, Uğur Işılak ve Erdem Kınay da konserleriyle gençleri coşturacak. Büyük gençlik festivali en son 2014 yılında düzenlenmişti. Pandeminin sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 8 yıl sonra aynı coşku yeniden yaşanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: GÖKTÜRK-1 gözünden Rize-Artvin Havalimanı! Uzaydan böyle görüntülendi
ABD'de süpermarkette silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Büyükçekmece’de şok görüntüler! Motosikletli kadın darbedildi
Son dakika: Terörist cenazesine katılmak isteyen HDP'li Alican Önlü polise taşla saldırdı
EPDK'dan doğal gaz kararı! Abone olan herkesi ilgilendiriyor
SON DAKİKA: CHP kulisleri hareketlendi! Canan Kaftancıoğlu'nun yerine yeni il başkanı kim olacak? Kaftancıoğlu 'kanka'sını önerdi...
Furkan-PKK koyun koyuna! Kirli işbirliği gözler önüne serildi...
Bakan Çavuşoğlu'ndan Finlandiya ve İsveç açıklaması: PKK/YPG'ye destek vermemeleri gerekiyor
SON DAKİKA: Rize-Artvin Havalimanı açıldı! Başkan Erdoğan: Bu mücadeleyi başarıya ulaştıracağız
NATO üyeliği öncesi Finlandiya’dan kritik görüşme! Putin gözdağı verdi
ARKADAŞINA GÖNDER
81 ilden 110 bin genç bu festivalde buluşacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA