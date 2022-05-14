81 ilden 110 bin genç bu festivalde buluşacak

BUyıl Adana'da düzenlenecek Büyük Gençlik Festivali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile 21 Mayıs'ta düzenlenecek. Partili ayrımı yapılmaksızın Türkiye'nin 81 ilinden gelecek 110 bini aşkın genç bu şölende kucaklaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin dört bir yanından gelecek ve birçoğu ilk kez 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanacak gençlere hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin taleplerini dinleyecek, bire bir sohbet edecek. Müjdelerin verileceği, pek çok etkinliğin yapılacağı organizasyonda Oğuzhan Koç, Tuğçe Kandemir, Uğur Işılak ve Erdem Kınay'ın konserleri ile gençler eşsiz bir gün yaşayacak.AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı organizasyonunda düzenlenecek olan "Bir Gençlik Şöleni" için hummalı bir çalışma başlatıldı. Her fırsatta gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 yıl aradan sonra büyük şölende gençlerle buluşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan şölenin Adana'nın yeni şehir stadyumunda yapılması talimatını verirken, şölende başta gençlere yönelik olmak üzere müjdeli haberler verilecek. Şölende ayrıca Gençlik Manifestosu da açıklanacak.Gençlerin özlemle beklediği büyük şölen 21 Mayıs'ta saat 17.00'de başlayacak. Gençlerin sevdiği sanatçılar Oğuzhan Koç, Tuğçe Kandemir, Uğur Işılak ve Erdem Kınay da konserleriyle gençleri coşturacak. Büyük gençlik festivali en son 2014 yılında düzenlenmişti. Pandeminin sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 8 yıl sonra aynı coşku yeniden yaşanacak.