Haberler Yaşam Haberleri 81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?
Giriş Tarihi: 7.10.2026 13:42 Son Güncelleme: 7.10.2026 13:44

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

Türkiye’nin nüfus dağılımı, insanların eğitim, iş ve yaşam koşulları nedeniyle yıllar içinde büyük ölçüde değişti. Özellikle büyükşehirler farklı illerden gelen vatandaşlarla büyürken, pek çok kişinin memleketi ise olduğundan daha az nüfuslu görünüyor. Peki herkes doğduğu ya da ailesinin memleketi olan ilde yaşamayı tercih etseydi Türkiye’nin nüfus haritası nasıl görünürdü?

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?
  • ABONE OL

81 ilin nüfusu üzerinden yapılan hesaplama, şehirlerin bugünkü görünümünün ne kadar farklılaşabileceğini ortaya koyuyor. Büyükşehirlerin nüfusu azalırken bazı illerde ise dikkat çekici artışlar yaşanabileceği görülüyor. Ortaya çıkan tablo, Türkiye'de nüfusun hangi illerde yoğunlaştığına dair de çarpıcı bir karşılaştırma sunuyor.

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

81. YALOVA: 131 bin 080

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

80. TUNCELİ: 256 bin 768

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

79. BİLECİK: 271 bin 776

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

78. BAYBURT: 288 bin 939

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

77. BARTIN: 344 bin 965

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

76. KİLİS: 351 bin 806

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

75. KARABÜK: 353 bin 343

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

74. IĞDIR: 366 bin 827

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

73. HAKKARİ: 369 bin 399

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

72. BURDUR: 378 bin 437

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

71. KARAMAN: 397 bin 223

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

70. UŞAK: 416 bin 821

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

69. DÜZCE: 439 bin 196

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

68. KIRKLARELİ: 441 bin 582

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

67. BOLU: 448 bin 482

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

66. ARTVİN: 450 bin 989

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

65. GÜMÜŞHANE: 458 bin 887

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

64. EDİRNE: 500 bin 733

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

63. KIRIKKALE: 542 bin 951

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

62. NEVŞEHİR: 546 bin 494

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

61. ARDAHAN: 553 bin 697

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

60. ÇANAKKALE: 555 bin 1582

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

59. ISPARTA: 564 bin 561

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

58. TEKİRDAĞ: 566 bin 243

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

57. KIRŞEHİR: 585 bin 776

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

56. BİNGÖL: 595 bin 180

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

55. AKSARAY: 602 bin 971

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

54. ERZİNCAN: 643 bin 919

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

53. AMASYA: 655 bin 598

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

52. MUĞLA: 667 bin 264

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

51. NİĞDE: 678 bin 344

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

50. ÇANKIRI: 686 bin 967

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

49. KOCAELİ: 692 bin 930

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

48. OSMANİYE: 715 bin 300

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

47. SİNOP: 716 bin 440

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

46. KÜTAHYA: 735 bin 694

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

47. ZONGULDAK: 735 bin 830

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

44. ŞIRNAK: 745 bin 421

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

43. ESKİŞEHİR: 754 bin 969

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

42. RİZE: 782 bin 658

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

41. SİİRT: 870 bin 385

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

40. BATMAN: 888 bin 122

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

39. BİTLİS: 890 bin 517

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

38. ELAZIĞ: 942 bin 972

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

37. AYDIN: 943 bin 411

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

36. DENİZLİ: 979 bin 694

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

35. MUŞ: 1 milyon 15 bin 358

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

34. KARS: 1 milyon 16 bin 817

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

33. SAKARYA: 1 milyon 30 bin 639

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

32. KASTAMONU: 1 milyon 77 bin 670

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

31. GİRESUN: 1 milyon 159 bin 815

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

30. AFYONKARAHİSAR: 1 milyon 168 bin 259

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

29. ADIYAMAN: 1 milon 220 bin 603

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

28. YOZGAT: 1 milyon 246 bin 902

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

27. ANTALYA: 1 milyon 255 bin 834

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

26. BALIKESİR: 1 milyon 276 bin 093

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

25. AĞRI: 1 milyon 283 bin 450

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

24. ÇORUM: 1 milyon 331 bin 917

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

23. TOKAT: 1 milyon 399 bin 393

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

22. MERSİN: 1 milyon 409 bin 834

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

21. MANİSA: 1 milyon 423 bin 251

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

20. MALATYA: 1 milyon 423 bin 293

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

19. KAYSERİ: 1 milyon 528 bin 825

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

18. TRABZON: 1 milyon 586 bin 303

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

17. ORDU: 1 milyon 602 bin 426

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

16.KAHRAMANMARAŞ: 1 milyon 663 bin 566

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

15. VAN: 1 milyon 707 bin 753

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

14. MARDİN: 1 milyon 800 bin 184

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

13.GAZİANTEP: 1 milyon 830 bin 380

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

12. ADANA: 1 milyon 830 bin 974

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

11. BURSA: 1 milyon 854 bin 212

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

10. HATAY: 1 milyon 895 bin 656

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

9. İZMİR: 1 milyon 943 bin 223

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

8. ERZURUM: 1 milyon 987 bin 876

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

7. SİVAS: 1 Milyon 988 bin 289

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

6. SAMSUN: 2 milyon 32 bin 154

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

5. ANKARA: 2 milyon 75 bin 894

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

4. DİYARBAKIR: 2 milyon 486 bin 449

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

3. İSTANBUL: 2 milyon 603 bin 870

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

2. KONYA: 2 milyon 702 bin 482

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?

1. ŞANLIURFA: 3 milyon 205 bin 103

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı hangi il zirveye çıkardı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA