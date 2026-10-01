Haberler Yaşam Haberleri 81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?
Giriş Tarihi: 1.10.2026 14:05

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

Türkiye’nin nüfus dağılımı, yıllar içinde büyükşehirler ve farklı bölgeler arasındaki göç hareketleriyle önemli ölçüde değişti. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kentler farklı illerden gelen nüfusla büyürken, pek çok ilin nüfusu da doğduğu yerden uzakta yaşayan vatandaşlar nedeniyle farklı bir tablo ortaya koyuyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?
  • ABONE OL

Peki Türkiye'de yaşayan herkes doğduğu ya da memleketinin bağlı olduğu ilde yaşamaya devam etseydi nüfus haritası nasıl görünürdü? 81 ilin nüfusu bu kez insanların memleketleri üzerinden yeniden hesaplandığında ortaya bugünkü resmi nüfus sıralamasından oldukça farklı bir tablo çıkıyor.

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

81. YALOVA: 131 bin 080

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

80. TUNCELİ: 256 bin 768

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

79. BİLECİK: 271 bin 776

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

78. BAYBURT: 288 bin 939

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

77. BARTIN: 344 bin 965

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

76. KİLİS: 351 bin 806

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

75. KARABÜK: 353 bin 343

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

74. IĞDIR: 366 bin 827

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

73. HAKKARİ: 369 bin 399

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

72. BURDUR: 378 bin 437

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

71. KARAMAN: 397 bin 223

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

70. UŞAK: 416 bin 821

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

69. DÜZCE: 439 bin 196

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

68. KIRKLARELİ: 441 bin 582

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

67. BOLU: 448 bin 482

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

66. ARTVİN: 450 bin 989

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

65. GÜMÜŞHANE: 458 bin 887

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

64. EDİRNE: 500 bin 733

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

63. KIRIKKALE: 542 bin 951

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

62. NEVŞEHİR: 546 bin 494

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

61. ARDAHAN: 553 bin 697

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

60. ÇANAKKALE: 555 bin 1582

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

59. ISPARTA: 564 bin 561

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

58. TEKİRDAĞ: 566 bin 243

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

57. KIRŞEHİR: 585 bin 776

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

56. BİNGÖL: 595 bin 180

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

55. AKSARAY: 602 bin 971

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

54. ERZİNCAN: 643 bin 919

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

53. AMASYA: 655 bin 598

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

52. MUĞLA: 667 bin 264

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

51. NİĞDE: 678 bin 344

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

50. ÇANKIRI: 686 bin 967

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

49. KOCAELİ: 692 bin 930

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

48. OSMANİYE: 715 bin 300

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

47. SİNOP: 716 bin 440

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

46. KÜTAHYA: 735 bin 694

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

47. ZONGULDAK: 735 bin 830

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

44. ŞIRNAK: 745 bin 421

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

43. ESKİŞEHİR: 754 bin 969

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

42. RİZE: 782 bin 658

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

41. SİİRT: 870 bin 385

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

40. BATMAN: 888 bin 122

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

39. BİTLİS: 890 bin 517

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

38. ELAZIĞ: 942 bin 972

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

37. AYDIN: 943 bin 411

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

36. DENİZLİ: 979 bin 694

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

35. MUŞ: 1 milyon 15 bin 358

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

34. KARS: 1 milyon 16 bin 817

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

33. SAKARYA: 1 milyon 30 bin 639

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

32. KASTAMONU: 1 milyon 77 bin 670

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

31. GİRESUN: 1 milyon 159 bin 815

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

30. AFYONKARAHİSAR: 1 milyon 168 bin 259

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

29. ADIYAMAN: 1 milon 220 bin 603

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

28. YOZGAT: 1 milyon 246 bin 902

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

27. ANTALYA: 1 milyon 255 bin 834

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

26. BALIKESİR: 1 milyon 276 bin 093

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

25. AĞRI: 1 milyon 283 bin 450

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

24. ÇORUM: 1 milyon 331 bin 917

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

23. TOKAT: 1 milyon 399 bin 393

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

22. MERSİN: 1 milyon 409 bin 834

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

21. MANİSA: 1 milyon 423 bin 251

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

20. MALATYA: 1 milyon 423 bin 293

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

19. KAYSERİ: 1 milyon 528 bin 825

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

18. TRABZON: 1 milyon 586 bin 303

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

17. ORDU: 1 milyon 602 bin 426

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

16.KAHRAMANMARAŞ: 1 milyon 663 bin 566

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

15. VAN: 1 milyon 707 bin 753

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

14. MARDİN: 1 milyon 800 bin 184

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

13.GAZİANTEP: 1 milyon 830 bin 380

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

12. ADANA: 1 milyon 830 bin 974

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

11. BURSA: 1 milyon 854 bin 212

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

10. HATAY: 1 milyon 895 bin 656

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

9. İZMİR: 1 milyon 943 bin 223

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

8. ERZURUM: 1 milyon 987 bin 876

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

7. SİVAS: 1 Milyon 988 bin 289

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

6. SAMSUN: 2 milyon 32 bin 154

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

5. ANKARA: 2 milyon 75 bin 894

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

4. DİYARBAKIR: 2 milyon 486 bin 449

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

3. İSTANBUL: 2 milyon 603 bin 870

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

2. KONYA: 2 milyon 702 bin 482

81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

1. ŞANLIURFA: 3 milyon 205 bin 103

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA