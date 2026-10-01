81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

81. YALOVA: 131 bin 080
79. BİLECİK: 271 bin 776
78. BAYBURT: 288 bin 939
77. BARTIN: 344 bin 965
76. KİLİS: 351 bin 806
75. KARABÜK: 353 bin 343
74. IĞDIR: 366 bin 827
73. HAKKARİ: 369 bin 399
72. BURDUR: 378 bin 437
71. KARAMAN: 397 bin 223
70. UŞAK: 416 bin 821
69. DÜZCE: 439 bin 196
68. KIRKLARELİ: 441 bin 582
67. BOLU: 448 bin 482
66. ARTVİN: 450 bin 989
65. GÜMÜŞHANE: 458 bin 887
64. EDİRNE: 500 bin 733
63. KIRIKKALE: 542 bin 951
62. NEVŞEHİR: 546 bin 494
61. ARDAHAN: 553 bin 697
60. ÇANAKKALE: 555 bin 1582
59. ISPARTA: 564 bin 561
58. TEKİRDAĞ: 566 bin 243
57. KIRŞEHİR: 585 bin 776
56. BİNGÖL: 595 bin 180
55. AKSARAY: 602 bin 971
54. ERZİNCAN: 643 bin 919
53. AMASYA: 655 bin 598
52. MUĞLA: 667 bin 264
51. NİĞDE: 678 bin 344
50. ÇANKIRI: 686 bin 967
49. KOCAELİ: 692 bin 930
48. OSMANİYE: 715 bin 300
47. SİNOP: 716 bin 440
46. KÜTAHYA: 735 bin 694
47. ZONGULDAK: 735 bin 830
44. ŞIRNAK: 745 bin 421
43. ESKİŞEHİR: 754 bin 969
42. RİZE: 782 bin 658
41. SİİRT: 870 bin 385
40. BATMAN: 888 bin 122
39. BİTLİS: 890 bin 517
38. ELAZIĞ: 942 bin 972
37. AYDIN: 943 bin 411
36. DENİZLİ: 979 bin 694
35. MUŞ: 1 milyon 15 bin 358
34. KARS: 1 milyon 16 bin 817
33. SAKARYA: 1 milyon 30 bin 639
32. KASTAMONU: 1 milyon 77 bin 670
31. GİRESUN: 1 milyon 159 bin 815
30. AFYONKARAHİSAR: 1 milyon 168 bin 259
29. ADIYAMAN: 1 milon 220 bin 603
28. YOZGAT: 1 milyon 246 bin 902
27. ANTALYA: 1 milyon 255 bin 834
26. BALIKESİR: 1 milyon 276 bin 093
25. AĞRI: 1 milyon 283 bin 450
24. ÇORUM: 1 milyon 331 bin 917
23. TOKAT: 1 milyon 399 bin 393
22. MERSİN: 1 milyon 409 bin 834
21. MANİSA: 1 milyon 423 bin 251
20. MALATYA: 1 milyon 423 bin 293
19. KAYSERİ: 1 milyon 528 bin 825
18. TRABZON: 1 milyon 586 bin 303
17. ORDU: 1 milyon 602 bin 426
16.KAHRAMANMARAŞ: 1 milyon 663 bin 566
15. VAN: 1 milyon 707 bin 753
14. MARDİN: 1 milyon 800 bin 184
13.GAZİANTEP: 1 milyon 830 bin 380
12. ADANA: 1 milyon 830 bin 974
11. BURSA: 1 milyon 854 bin 212
10. HATAY: 1 milyon 895 bin 656
9. İZMİR: 1 milyon 943 bin 223
8. ERZURUM: 1 milyon 987 bin 876
7. SİVAS: 1 Milyon 988 bin 289
6. SAMSUN: 2 milyon 32 bin 154
5. ANKARA: 2 milyon 75 bin 894
4. DİYARBAKIR: 2 milyon 486 bin 449
3. İSTANBUL: 2 milyon 603 bin 870
2. KONYA: 2 milyon 702 bin 482