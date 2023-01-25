81 yaşında estetik ameliyatı olan ünlü sanatçı Bedia Akartürk: İnsanlar beni dinç ve güzel görsün

Türk halk müziği ustalarından 81 yaşındaki Bedia Akartürk'e geçtiğimiz günlerde Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş tarafından yüz gençleştirme ameliyatı yapıldı. Ameliyat sonrası açıklamalarda bulunan Akartürk şunları söyledi:"Bu yaşa geldi estetik yaptırıyor" diyorlar ama önemli olan bu yaşta estetik yaptırabilmektir. Ben dünyada 2 şeye âşığım. Biri türkülerime, biri de halkıma. Onlara türkülerimi en iyi şekilde inceleyerek okudum. Bir de kendim güzel olayım diye onun üzerine durdum. Onlar beni hep dinç ve güzel görsünler.Benimle yaşıt olanlar cesaretleri, dinçlikleri, hevesleri varsa buyursunlar gelsinler. Gelsinler 80 yaşında, çıksınlar 15 yaşında.Doç. Dr. Hayati Akbaş ise şunları söyledi: "Kendisi geldi ve 'Ben halkın karşısında olan, ekranların karşısında olan bir insanım, halkım beni daha güzel görsün, yılların getirdiği değişikleri yok edebilir miyiz' dedi. Yüzündeki şişlikleri indiği zaman çok daha dinamik şekilde kamuoyunun karşısına çıkacaktır. Şu an bile 20-30 yaş fark ettiğini düşünüyorum."