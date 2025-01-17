85 yaşında eş katili oldu

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen 85 yaşındaki Ali Kaya, uyuyan 80 yaşındaki eşini pompalı silahla vurarak öldürdü. Kaya gözaltına alındı. Olay, Mazıdağı ilçesi Kırsal Atalar Mahallesi'nde yaşandı. 85 yaşındaki eski muhtar Ali Kaya evde uyuyan 80 yaşındaki eşi Latife Kaya'yı pompalı silahla vurdu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Latife Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ali Kaya'nın psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.