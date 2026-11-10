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Giriş Tarihi: 10.11.2026 11:48

88'inci yıl dönümünde duygulandıran paylaşım! İşte Atatürk'ün naaşının Ankara'ya nakledildiği görüntüler

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün paylaşımı duygulandırdı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde, son yolculuğuna ait tarihi görüntüler yeniden gün yüzüne çıktı. Atatürk'ün naaşının İstanbul'dan Ankara'ya taşındığı ve son törenin düzenlendiği o anlar, yıllar sonra yeniden hafızaları tazeledi.

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88’inci yıl dönümünde duygulandıran paylaşım! İşte Atatürk’ün naaşının Ankara’ya nakledildiği görüntüler
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Sinema Genel Müdürlüğü Film Arşivi'nin sanal medya hesabında paylaşılan görüntülerde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesinin 19 Kasım 1938'de Yavuz Zırhlısı ile İzmit'e, oradan da trenle Ankara'ya getirildiği görüntülere yer verildi.

ATATÜRK'ÜN NAAŞININ ANKARA'YA NAKLEDİLDİĞİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Görüntülerde ayrıca 21 Kasım 1938'de Ankara'da düzenlenen tören ve Atatürk'ün naaşının Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine getirildiği anlar yer aldı.

DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 88'inci yıl dönümünde saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad olsun" ifadelerine yer verildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

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88'inci yıl dönümünde duygulandıran paylaşım! İşte Atatürk'ün naaşının Ankara'ya nakledildiği görüntüler
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